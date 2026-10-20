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Concurso para defensor general de Rufino

La Corte de Santa Fe convocó a concurso para cubrir un cargo de Defensor General para los Tribunales de Rufino. El Concurso es de carácter abierto, de antecedentes y en su caso de oposición, y el período de inscripción quedó establecido entre el 19 y el 30 de octubre del corriente año, ambas fechas inclusive, debiendo los interesados en participar, presentar las respectivas solicitudes por ante la Secretaría de Letrada del Cuerpo en Rosario. Las bases y condiciones se encuentra publicadas en el sitio oficial del Poder Judicial de la provincia.

Aparecen en esta nota:
Santa Fe concurso
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