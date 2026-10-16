Levene: “Cada vacancia tiene como consecuencia un servicio de Justicia mal prestado”

Diario Judicial entrevistó a los candidatos que competirán para definir la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura. En esta oportunidad, dialogamos con Fernando Pablo Levene, por la Lista 1 –Abogacía Federal–, quien lleva como candidatos titulares a Sandra Silvina París, Eduardo Daniel Awad y Myriam Beatriz Londero. Los suplentes del espacio son Juan Manuel Aráoz Ortega, Alejandra Marcela Lázzaro, Carlos Gustavo Ensinck y Laura Ángela Martínez.

Levene cuestionó la desventaja que, a su criterio, enfrentan los abogados y abogadas de la matrícula frente a quienes desarrollaron su trayectoria dentro del Poder Judicial. En ese sentido, propuso modificar el reglamento de los concursos para equiparar la valoración de ambas experiencias.

Nosotros conocemos los flagelos de nuestros clientes, somos los que llevamos los reclamos a la Justicia y necesitamos empezar a acercar más la Justicia a la sociedad. En eso, los abogados y abogadas tenemos una visión desde lo que es caminar los pasillos de tribunales.

También apuntó contra la discrecionalidad de las entrevistas personales y sostuvo que, aunque deben existir, necesitan límites para evitar que se alteren los órdenes de mérito, al tiempo que destacó la necesidad de cubrir los 203 cargos de magistrados que actualmente se encuentran vacantes y consideró que la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas pueden ayudar a acelerar los concursos.

Diario Judicial: De los últimos 67 pliegos que el Ejecutivo envió al Senado, ninguno correspondía a abogados de la matrícula sin antecedentes en el Poder Judicial. ¿Dónde está la falla, en la grilla de antecedentes, en los jurados, en la entrevista o en la elección que hace el Ejecutivo dentro de la terna? ¿Qué cambio concreto propone y en qué plazo?



Fernando Pablo Levene: Respecto de los últimos 67 pliegos, es cierto que ninguno corresponde a abogados de la matrícula. Acá hay una enorme desventaja que tenemos los abogados y abogadas de la matrícula que competimos con los de la carrera judicial, justamente porque en el proceso de selección los de la carrera tienen unos ítems de trayectoria y experiencia que los ponen muy por encima sobre el valor que tiene el abogado que compite y que tiene que acreditar cantidades de juicios. Entonces, esto ya es una desventaja.

Lo que nosotros queremos es modificar el reglamento del procedimiento del concurso para poder equiparar esta diferencia. Nosotros conocemos los flagelos de nuestros clientes, somos los que llevamos los reclamos a la Justicia y necesitamos empezar a acercar más la Justicia a la sociedad. En eso, los abogados y abogadas tenemos una visión desde lo que es caminar los pasillos de tribunales.

Por eso, la modificación del reglamento, por un lado, y después también lo que hace a la discrecionalidad que existe en la entrevista, que a veces se convierte en arbitrariedad como mecanismo para poder saltear desde el orden de mérito. Muchas veces, alguien que está muy atrasado, en el número 28, aparece con la entrevista en el número uno.

DJu: El reglamento vigente exige al abogado que ejerce listados que indiquen detalladamente las causas judiciales en que tuvieren intervención al menos en los últimos diez años para acreditar su especialidad, mientras al funcionario judicial le alcanza con el cargo. ¿Cómo debería acreditarse y puntuarse el ejercicio libre de la profesión?



Levene: Otro aspecto a tener en cuenta es que esta desventaja del abogado que tiene que acreditar estos diez años de ejercicio profesional, de alguna manera, implica que ese abogado o abogada mantuvo al cliente, lo contuvo, con toda la responsabilidad enorme que es llevar un caso con plazos. Mientras que los que están en la carrera judicial, en esto, solamente tienen que acreditar haber estado en el cargo, sin que uno pueda evaluar si lo hizo bien o mal, si tiene atrasos o si fue una persona que tuvo mucho incumplimiento en las asistencias. Todo esto es una desventaja.

DJu: Hoy suman 203 los cargos de magistrados sin cubrir, equivalentes a la cuarta parte de todos los cargos de la Justicia nacional y federal. El mismo proyecto de la Corte plantea exámenes de corrección automatizada, banco de preguntas y anonimato informático. ¿Qué lugar le daría a la tecnología para acortar los concursos y hacerlos auditables, y qué resguardos exigiría para que esas herramientas no terminen perjudicando a quien llega desde el ejercicio profesional?

Levene: Primero, es esencial cubrir las vacancias y tener en cuenta que cada vacancia tiene como consecuencia un servicio de Justicia mal prestado, porque los juzgados vacantes, por más que estén subrogados, no tienen la misma efectividad que los que están integrados por el juez natural, lo cual a veces ya genera atrasos en los que están integrados correctamente.

También hay que pensar en un sistema de vacancias automáticas, de manera que haya algún plantel de jueces subrogantes o suplentes. Una vez producida la vacancia, mientras se sustancian los concursos, también pueda cubrirse con jueces que no estén subrogando un lugar a otro, sino que, de alguna manera, se cubra ese servicio de Justicia con estos jueces.

En esto, nosotros destacamos que es de suma importancia la cobertura de las vacancias. Ahora, respecto de la tecnología, obviamente es necesario empezar a implementar todas las herramientas que da la inteligencia artificial, todas las herramientas tecnológicas, sobre todo en lo que tiene que ver con la corrección de antecedentes.

Ahora, hay elementos que necesariamente, como la entrevista personal, si bien hoy no está reglamentada como corresponde, para nosotros entendemos que, si bien el proyecto de la Corte lo contempla, tiene que tener algún límite esa discrecionalidad en la entrevista. Pero tiene que existir, porque esa es la posibilidad que tienen las personas que concursaron y que no por ahí tuvieron un gran examen, como para poder demostrar si es un buen juez.

No necesariamente el mejor examen o los mejores antecedentes implican que puede cumplir de la mejor manera lo que es la judicatura, llevando adelante un juzgado, organizando el personal, distribuyendo tareas. Esa discrecionalidad que tiene la entrevista personal es necesaria, pero tiene que ser limitada.

Por eso, el uso de la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas debe ser utilizado para acortar estos plazos, pero también hay que pensar en un sistema de vacancias automáticas, de manera que haya algún plantel de jueces subrogantes o suplentes. Una vez producida la vacancia, mientras se sustancian los concursos, también pueda cubrirse con jueces que no estén subrogando un lugar a otro, sino que, de alguna manera, se cubra ese servicio de Justicia con estos jueces.

Esto haría que los concursos, que hoy están demorando mucho tiempo, no tengan que, como pasa en el interior del país, ser cubiertos por jueces de otras provincias que están subrogando, lo cual hace prácticamente ineficaz el servicio de Justicia.