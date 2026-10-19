La Corte se prepara para enero

La Corte Suprema de Justicia estableció las autoridades de feria para enero de 2027, mediante la Acordada 30/2026. Carlos Rosenkrantz estará a cargo del 1 al 8 de enero; Diego Barroetaveña, del 9 al 17, únicamente para intervenir al solo efecto de su intervención en la providencia que resuelva un eventual pedido de habilitación de feria; Horacio Rosatti, del 18 al 31; y Ricardo Lorenzetti, del 25 al 31. El Máximo Tribunal también estableció que durante la feria el horario de atención al público será de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30.