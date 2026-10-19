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Civil
Accidente vial

Un giro con consecuencias millonarias

Una ciclista fue embestida cuando cruzaba una avenida. Sufrió fracturas de tibia y peroné, atravesó dos intervenciones y, finalmente, las partes finalmente acordaron una liquidación de más de $61 millones.

(Foto de David Brown en Pexels)

Una ciclista que fue embestida por un automóvil cuando cruzaba la avenida Mosconi, a la altura de calle Linares, recibirá una indemnización de más de 61 millones de pesos por las lesiones que sufrió.

El caso se inició luego del accidente en el que la mujer sufrió una fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda. Según se estableció durante el proceso, el automóvil dobló hacia la avenida Mosconi y terminó impactando contra la bicicleta.

La conductora había negado que hubiera existido contacto entre ambos vehículos y sostuvo que la ciclista se había caído tras perder el equilibrio. Sin embargo, las actuaciones policiales y las pericias incorporadas a la causa determinaron que había existido un impacto. Entre otros elementos, se encontró en el paragolpes trasero del automóvil una marca reciente similar a caucho.

En este marco, el juez Civil Javier Alarcón - Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de Neuquén- había responsabilizado a la conductora por el accidente. La decisión fue apelada, aunque finalmente las partes desistieron de continuar con los recursos y acordaron la forma de pago del capital, los intereses y los honorarios.

La condena alcanzó a la compañía de seguros de la conductora. Uno de los puntos discutidos durante el proceso fue el límite de cobertura de la póliza, por lo que el juez Alarcón entendió que no correspondía considerar el monto histórico de la cobertura sin actualización, debido a la pérdida de valor que había sufrido con el paso del tiempo frente al monto de la indemnización.

Como consecuencia del impacto, la mujer fue trasladada al hospital Castro Rendón y debió ser intervenida quirúrgicamente. Luego atravesó un extenso proceso de rehabilitación.

Una médica que declaró durante el juicio describió una “gran dificultad para desplazarse” y consideró que volver a realizar una actividad deportiva sería “muy compleja”. También señaló la posibilidad de dolores crónicos y de una artrosis temprana vinculada con las características de la lesión.

De este modo, el juez neuquino había determinado una incapacidad permanente superior al 30 por ciento, teniendo en cuenta las fracturas y el compromiso de la rodilla.

La condena alcanzó a la compañía de seguros de la conductora. Uno de los puntos discutidos durante el proceso fue el límite de cobertura de la póliza, por lo que el juez Alarcón entendió que no correspondía considerar el monto histórico de la cobertura sin actualización, debido a la pérdida de valor que había sufrido con el paso del tiempo frente al monto de la indemnización.

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