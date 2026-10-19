Neuquén avanza contra el narcomenudeo

El Poder Judicial de Neuquén y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) avanzan en un proyecto destinado a fortalecer la respuesta judicial frente a los mercados ilegales de drogas en la provincia. En ese marco, se realizó una reunión en el Salón de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, con la participación de su presidente, Gustavo Mazieres; la vocal María Soledad Gennari; el coordinador del proyecto de UNODC, Ignacio García Sigman; y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. El proyecto contempla un diagnóstico y fortalecimiento del laboratorio forense que analiza las drogas secuestradas, además de capacitación para identificar sustancias emergentes y desarrollar herramientas de inteligencia forense. También se prevé la creación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) dentro del Poder Judicial, con protocolos, una etapa piloto de doce meses y articulación con organismos provinciales y nacionales. La iniciativa incluye además mesas de diálogo para magistrados y capacitación en análisis criminal, con una guía práctica y una instancia de mentoría técnica.