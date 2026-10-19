19 de Octubre de 2026
Edición 7560 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 20/10/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
19 de October de 2026
Edición 7560
Próxima Actualización: 20/10/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto

Neuquén avanza contra el narcomenudeo

(Poder Judicial Neuquén)

El Poder Judicial de Neuquén y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) avanzan en un proyecto destinado a fortalecer la respuesta judicial frente a los mercados ilegales de drogas en la provincia. En ese marco, se realizó una reunión en el Salón de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, con la participación de su presidente, Gustavo Mazieres; la vocal María Soledad Gennari; el coordinador del proyecto de UNODC, Ignacio García Sigman; y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. El proyecto contempla un diagnóstico y fortalecimiento del laboratorio forense que analiza las drogas secuestradas, además de capacitación para identificar sustancias emergentes y desarrollar herramientas de inteligencia forense. También se prevé la creación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) dentro del Poder Judicial, con protocolos, una etapa piloto de doce meses y articulación con organismos provinciales y nacionales. La iniciativa incluye además mesas de diálogo para magistrados y capacitación en análisis criminal, con una guía práctica y una instancia de mentoría técnica.

Aparecen en esta nota:
Poder Judicial de Neuquén Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC narcomenudeo
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Justicia estúpida
Seguro hay que pagar los honorarios del asegurado
Registros contra la violencia ampliados
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS