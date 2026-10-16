Se inaugurará una nueva etapa de construcción del edificio judicial de Bella Vista

El Poder Judicial de la Provincia de Corrientes inaugurará el próximo jueves 22 de octubre de 2026 una nueva etapa de construcción del edificio judicial de Bella Vista, ubicado en calle Corrientes esquina Buenos Aires. La intervención corresponde a la quinta etapa de ejecución del proyecto edilicio, que contempla la finalización de espacios destinados al funcionamiento del Juzgado de Menores y Familia, en planta baja, y del Juzgado Civil y Comercial, en el primer piso. Los trabajos comprendieron la ejecución de pisos, cielorrasos, revoques, divisiones interiores y la instalación de redes de agua, electricidad e informática, además de los elementos de equipamiento y mobiliario necesarios para el funcionamiento de las oficinas. La memoria descriptiva de la Dirección de Arquitectura contempla una superficie de 645 metros cuadrados, distribuidos en 305 metros cuadrados destinados al Juzgado de Menores y Familia y 340 metros cuadrados para el Juzgado Civil y Comercial. Para el sector de Menores y Familia, ubicado en planta baja, se proyectó un nuevo hall de acceso por calle Buenos Aires. Por su parte, el ingreso al Juzgado Civil y Comercial, situado en el primer piso, se realiza mediante las escaleras existentes del hall principal de calle Corrientes. La ejecución de esta etapa permite continuar completando el edificio y avanzar en la disponibilidad de espacios destinados a la actividad jurisdiccional.