16 de Octubre de 2026
Edición 7559 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 19/10/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
16 de October de 2026
Edición 7559
Próxima Actualización: 19/10/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Corrientes

Se inaugurará una nueva etapa de construcción del edificio judicial de Bella Vista

(Annette en Pixabay)

El Poder Judicial de la Provincia de Corrientes inaugurará el próximo jueves 22 de octubre de 2026 una nueva etapa de construcción del edificio judicial de Bella Vista, ubicado en calle Corrientes esquina Buenos Aires. La intervención corresponde a la quinta etapa de ejecución del proyecto edilicio, que contempla la finalización de espacios destinados al funcionamiento del Juzgado de Menores y Familia, en planta baja, y del Juzgado Civil y Comercial, en el primer piso. Los trabajos comprendieron la ejecución de pisos, cielorrasos, revoques, divisiones interiores y la instalación de redes de agua, electricidad e informática, además de los elementos de equipamiento y mobiliario necesarios para el funcionamiento de las oficinas. La memoria descriptiva de la Dirección de Arquitectura contempla una superficie de 645 metros cuadrados, distribuidos en 305 metros cuadrados destinados al Juzgado de Menores y Familia y 340 metros cuadrados para el Juzgado Civil y Comercial. Para el sector de Menores y Familia, ubicado en planta baja, se proyectó un nuevo hall de acceso por calle Buenos Aires. Por su parte, el ingreso al Juzgado Civil y Comercial, situado en el primer piso, se realiza mediante las escaleras existentes del hall principal de calle Corrientes. La ejecución de esta etapa permite continuar completando el edificio y avanzar en la disponibilidad de espacios destinados a la actividad jurisdiccional.

Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Biglieri: "El cuello de botella no está sólo en el Ejecutivo"
Cuatro listas, una elección
San Luis abre concursos
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS