“Si yo te pudiera cagar a palos”

La Sala I de la Cámara de Apelaciones de Santa Rosa -integrada de forma unipersonal por la jueza Marina E. Álvarez- rechazó un recurso interpuesto por un progenitor que pretendía suspender o rever las exigencias impuestas en primera instancia para acreditar el avance de su tratamiento psicológico .

En su presentación, el hombre alegó una “evidente asimetría de tratamiento procesal” y sostuvo que la jueza de origen incurrió en una “mirada reduccionista de la conflictiva familiar, al atribuir la totalidad de la responsabilidad a uno solo de los progenitores” . Sin embargo, los informes técnicos de la Dirección General de Prevención y Asistencia de Violencia Familiar (DGPYAVF) y de los equipos interdisciplinarios arrojaron una realidad distinta .

El hombre sostuvo que la obligación de demostrar continuidad en los espacios terapéuticos recaía únicamente sobre su persona . En sus agravios invocó el dictamen de la psiquiatra, donde se le diagnosticó a la madre una "personalidad de tipo obsesiva, con alto monto de ansiedad" y "dificultad en poner límites tanto propios como a sus hijos" .

A su vez, respecto a la resistencia de la menor a revincularse con la figura materna, el recurrente pretendió justificar que no obedecía a maniobras de obstrucción, sino a los "temores concretos vinculados a experiencias previas vividas durante la convivencia materna" . Citó frases atribuidas a la niña como "ahora soy feliz" e insinuó que los niños sufrieron "situaciones de encierro y castigos por parte de sus hermanos mayores con consentimiento de la progenitora" .

Al evaluar las constancias de la causa, las autoridades judiciales constataron que el accionar del padre no buscaba restablecer el bienestar de los menores . En ese sentido, se destacó la decisión unilateral adoptada por el hombre al trasladar a su hija a un establecimiento educativo ubicado en la localidad de Macachín .

La maniobra fue calificada por los organismos oficiales como un acto que "importó un nuevo obstáculo para la revinculación familiar y una profundización del aislamiento de la niña respecto de su grupo de pertenencia", evidenciando la clara "intención de romper el lazo entre E., su madre y sus hermanos" .

Asimismo, las declaraciones recopiladas por los profesionales que intervinieron en los abordajes del año 2026 exponen episodios gravísimos . Una de las adolescentes tambien relató que "tuvo que ir a buscar a su hermana M. a lo de su papá, y para poder ingresar tumbó la puerta ya que este no dejaba que M saliera" .

Las niñas expresaron "temor a expresar libremente su voluntad por miedo a enojos, silencios permanentes, gritos y amenazas", según se desprende de la causa.

Por su parte, describió situaciones de violencia directa dentro del vehículo del progenitor: "El padre las cruza, la subiría a la camioneta y la habría comenzado a insultar en la camioneta y dentro de la casa, gritar, 'si yo te pudiera cagar a palos' mientras la tironeaba y golpeaba con el dedo índice" .

Las presiones emocionales también quedaron registradas en las vivencias de otra de las menores, quien confesó que el padre "le habría puesto caras y horario" cuando expresaba querer ir con su madre, indicándole "que si ya había perdido la confianza" para forzarla a quedarse a dormir . Las niñas expresaron "temor a expresar libremente su voluntad por miedo a enojos, silencios permanentes, gritos y amenazas", según se desprende de la causa.