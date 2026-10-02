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Superior Tribunal Provincial / Violencia de género

Concursos contra la violencia

La Corte de Tucumán llamó a concurso para cubrir 10 cargos en las oficinas de Procesos de Violencia Familiar de Capital, Concepción y Monteros. Los requisitos.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán convocó, mediante la Acordada N° 984/26, a un concurso público de oposición para cubrir 10 cargos de Encargado en oficinas y áreas dedicadas a procesos de violencia familiar, en la Capital y en los centros judiciales del Este, Concepción y Monteros.

La convocatoria está dirigida a abogados externos al Poder Judicial con formación específica en la materia, y las inscripciones se realizarán de forma online entre el 7 y el 9 de octubre.

Las inscripciones se harán exclusivamente de manera online. El formulario estará disponible en la sección Concursos de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial, en el sitio rrhhjustucuman.com.ar, “desde las 00:00 hs del 7/10/2026 hasta las 23:59 hs. al 9/10/2026, inclusive”.

El llamado busca cubrir 10 cargos de Encargado (categoría 32.01) en la Oficina de Gestión Asociada en Procesos de Violencia Familiar N° 1 del Centro Judicial Capital; tres cargos de la misma categoría para el área de Violencia de la OGA de Familia y Sucesiones del Centro Judicial del Este.

Asimismo, dos para el área de Violencia de la OGA de Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción y tres para el área de Violencia de la OGA de Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Monteros.

Según precisó la Corte, “dicha convocatoria está dirigida a Profesionales Abogados/as externos al Poder Judicial, con formación específica en la materia”.

Los requisitos de antecedentes y de esa formación específica figuran en el anexo de la Acordada N° 984/26, que el tribunal puso a disposición junto con el texto de la acordada.

Las inscripciones se harán exclusivamente de manera online. El formulario estará disponible en la sección Concursos de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial, en el sitio rrhhjustucuman.com.ar, “desde las 00:00 hs del 7/10/2026 hasta las 23:59 hs. al 9/10/2026, inclusive”.

Quienes aspiren a los cargos deberán consultar la acordada y su anexo antes de completar la postulación, porque allí se detallan las condiciones de participación.

Aparecen en esta nota:
Tucumán concursos violencia familia OGA
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