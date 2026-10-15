16 de Octubre de 2026
Edición 7559 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 19/10/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
16 de October de 2026
Edición 7559
Próxima Actualización: 19/10/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Laboral

El puesto que nunca apareció

Una cooperativa frutícola deberá afrontar las indemnizaciones reclamadas por un trabajador que se consideró despedido luego de que, tras un accidente, la empresa no le asignara tareas compatibles con sus limitaciones. La Cámara neuquina confirmó la sentencia de primera instancia.

(Foto de Moussa Idrissi en Pexels)

Una cooperativa frutícola deberá indemnizar a un ex trabajador que se consideró despedido luego de que, tras sufrir un accidente mientras se desempeñaba como embalador, no se le asignaran tareas compatibles con las secuelas que presentaba.

El trabajador había recibido el alta médica, pero debía regresar a sus funciones con una adecuación acorde a su capacidad. Ante la falta de asignación de tareas, intimó a la empleadora para que le otorgara ocupación efectiva. La cooperativa respondió que no contaba con un puesto disponible en esas condiciones y, frente a esa respuesta, el empleado se consideró despedido.

En primera instancia, el juez laboral Luis Trani consideró que la negativa de la empleadora no estaba justificada y tuvo por válida la decisión del trabajador de extinguir el vínculo. La sentencia hizo lugar a la demanda por $676.751,46, más intereses y costas.

Uno de los puntos centrales del caso fue determinar si efectivamente la cooperativa carecía de tareas que pudieran ser realizadas por el trabajador sin comprometer su estado de salud.

Según surge de la prueba testimonial valorada en la causa, dentro de la empresa existían tareas de menor esfuerzo físico. También se señaló que otros trabajadores que habían sufrido lesiones o tenían dificultades para levantar peso habían sido trasladados a funciones más livianas.

Con esos elementos, el magistrado consideró que existían posibilidades de reubicación y que la decisión del trabajador de colocarse en situación de despido estaba justificada.

La cooperativa apeló y volvió a cuestionar la existencia de una causa válida para el despido indirecto. Sin embargo, la Sala I de la Cámara de Apelaciones, integrada por Cecilia Pamphile y Jorge Pascuarelli, confirmó la sentencia de grado.

La Cámara puso el foco en la forma en que fue planteado el recurso y los jueces señalaron que la empresa se limitó a reproducir los argumentos que había utilizado al contestar la demanda, sin atacar concretamente la valoración realizada por el juez de primera instancia.

“La fundamentación del recurso constituye una transcripción textual del punto III.- del escrito de contestación de demanda”, sostuvo el Tribunal y agregó que esa presentación “se desentiende absolutamente de la sentencia”.

Para la Cámara neuquina, la sentencia de primera instancia había realizado una “pormenorizada valoración de la prueba testimonial producida”, además de considerar el contenido de la comunicación enviada por la empleadora y la falta de prueba ofrecida por esta. Ninguno de esos aspectos había sido cuestionado de manera concreta en la apelación, concluyó la sentencia.

Documento relacionado:
QUINTANA JUAN MIGUEL C/ COOP FRUTICOLA Y DE CONSUMO LA FLOR SCL S/ DESPIDO
Aparecen en esta nota:
despido indirecto accidente laboral indemnización laboral Cámara de Apelaciones de Neuquén Luis Trani Cecilia Pamphile Jorge Pascuarelli despido injustificado
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Despido y pérdida de confianza
Ni cuatro décadas de intachable legajo la salvaron
Pluriempleo
Estrés selectivo
Despido sin pruebas no es despido
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Avanzan los concursos antes del recambio
Golpe de los abogados a la reforma laboral
Mujeres arriba pero no tanto
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS