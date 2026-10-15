Mujeres arriba pero no tanto

Las mujeres representan el 57,3% del personal del Poder Judicial y del Ministerio Público de Corrientes, según un relevamiento con datos al 30 de junio de 2026. Sin embargo, esa proporción baja al 47% en las magistraturas y al 48,1% entre los funcionarios titulares del Ministerio Público.

El Poder Judicial de Corrientes y el Ministerio Público reúnen en total 3.069 personas: 1.760 mujeres y 1.309 varones. Dentro del Poder Judicial propiamente dicho hay 2.285 agentes, de los cuales 1.280 son mujeres (56%) y 1.005 varones (44%).

En el fuero Penal se observa una mayor participación masculina, mientras que en Laboral las mujeres no ocupan magistraturas de primera instancia dentro de los datos analizados.

En las magistraturas se registran 71 mujeres sobre 151 cargos, lo que equivale al 47%. En cambio, en secretarías hay 270 mujeres y 110 varones; en el sector técnico profesional, 270 mujeres y 161 varones; y en el escalafón administrativo, 597 mujeres frente a 404 varones.

La relación se invierte en maestranza y servicios, donde se desempeñan 72 mujeres y 250 varones.

La presencia femenina es mayoritaria en las cinco circunscripciones judiciales. La Primera concentra 1.510 agentes, con 834 mujeres (55,2%).

En la Segunda Circunscripción las mujeres alcanzan el 62,3%, el porcentaje más alto del Poder Judicial. La Tercera registra 54,7%; la Cuarta, 57%; y la Quinta, 54%.

Por fueros, en Civil y Comercial las mujeres son mayoría tanto en primera como en segunda instancia. En el ámbito con competencia administrativa de la ciudad de Corrientes, las magistraturas relevadas en ambas instancias están integradas exclusivamente por mujeres.

En el fuero Penal se observa una mayor participación masculina, mientras que en Laboral las mujeres no ocupan magistraturas de primera instancia dentro de los datos analizados.

En Familia, Niñez y Adolescencia hay 10 mujeres y 4 varones en primera instancia.

En el Ministerio Público, que forma parte del Poder Judicial, trabajan 784 personas: 480 mujeres (61,2%) y 304 varones. Entre los 79 funcionarios titulares hay 38 mujeres (48,1%).

Las secretarías presentan una marcada mayoría femenina: 162 mujeres y 52 varones (75,7%). En Fiscalías, las mujeres ocupan el 28,6% de los cargos (10 frente a 25 varones); en Defensorías la distribución es casi paritaria (13 mujeres y 14 varones, 48,1%); y en Asesorías alcanzan el 93,8% (15 de 16 cargos).

Por circunscripciones, el Ministerio Público también muestra mayoría femenina en cuatro de las cinco jurisdicciones, con el porcentaje más alto en la Tercera (66,2%).

El informe señaló que, a pesar de la mayoría femenina en la composición general, la representación disminuye al considerar las magistraturas, la integración del Superior Tribunal de Justicia y los cargos superiores del Ministerio Público.

A lo largo de la historia del máximo órgano judicial provincial, solo tres mujeres integraron el Superior Tribunal: Isabel Álvarez de Balbastro, Alicia I. Fagalde de Duhalde —quien llegó a ejercer la Presidencia— y Ana María Careaga, que se desempeñó durante la intervención federal entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001.

En el Ministerio Público, María Delfina Piloni de Sierra fue la única mujer que ocupó el cargo de Fiscal del Superior Tribunal de Justicia.