Un semestre de acuerdos

La mediación prejudicial en Río Negro alcanzó un nuevo récord durante el primer semestre de 2026, con 7.172 legajos ingresados en toda la provincia.

La cifra representa un crecimiento del 7% respecto del mismo período de 2025 y constituye el valor más alto de la serie estadística que compara los primeros semestres desde 2016.

Entre las mediaciones efectivamente sustanciadas, 2.016 concluyeron con acuerdo. De esta manera, casi la mitad de los procesos en los que las partes participaron de una instancia de diálogo alcanzaron una solución consensuada.

En el primer semestre de 2025 se habían registrado 6.703 ingresos. El incremento de este año equivale a 469 legajos adicionales. Durante los primeros seis meses de 2026 se finalizaron 6.124 legajos.

De ese total, 4.212 fueron sustanciados, lo que significa que las partes participaron de una instancia de mediación para intentar resolver sus diferencias. Esa cantidad representa el 68,7% de los procesos finalizados.

Entre las mediaciones efectivamente sustanciadas, 2.016 concluyeron con acuerdo. De esta manera, casi la mitad de los procesos en los que las partes participaron de una instancia de diálogo alcanzaron una solución consensuada.

El servicio funciona a través de los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc), sus delegaciones y la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Dimarc), con presencia en distintas localidades de la provincia.

La mediación prejudicial permite que las personas intenten resolver sus diferencias mediante el diálogo, con la intervención de profesionales especializados.

La distribución por circunscripciones muestra que la Segunda Circunscripción Judicial, con cabecera en General Roca, concentró la mayor cantidad de ingresos: 2.872 legajos.

Le siguieron la Cuarta Circunscripción (cabecera en Cipolletti), con 2.004; la Tercera (asiento en San Carlos de Bariloche), con 1.312; y la Primera (cabecera en Viedma), con 984.

En cuanto a las finalizaciones, la Tercera Circunscripción cerró 1.201 procesos (el 92 por ciento de sus ingresos), la Cuarta 1.799 (90 por ciento), la Segunda 2.432 (85 por ciento) y la Primera 692 (70 por ciento).

Se registraron 1.819 mediaciones no sustanciadas.

La principal causa fue la inasistencia de alguna de las partes, con 1.367 casos, equivalentes al 75,2 por ciento de ese grupo. Otros 428 procesos finalizaron por desistimiento.

En los casos con acuerdo, el objetivo es establecer una solución construida a partir de las necesidades e intereses de las partes. Aún en aquellos casos en los que éste no se concreta, las personas tienen la oportunidad de transitar un espacio de diálogo, reflexión y abordaje del conflicto, que les permite revisar sus propias perspectivas, comprender otras miradas y explorar nuevas formas de posicionarse frente a la situación que atraviesan.

La participación en el proceso puede constituir una experiencia valiosa y beneficiosa, favoreciendo la construcción de nuevas herramientas para gestionar diferencias y relacionarse de manera más constructiva.

Los datos provienen del Informe Estadístico del Primer Semestre de 2026 elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.