Por más mediaciones

El Poder Judicial de Río Negro puso en marcha en General Roca una prueba piloto para planificar, medir y mejorar los servicios de mediación y otros métodos autocompositivos de resolución de conflictos.

El esquema busca fijar metas concretas, trabajar con indicadores de gestión y evaluar resultados de manera periódica, con el objetivo de identificar las prácticas más eficaces y aumentar la cantidad de conflictos que se resuelven sin llegar a un juicio.

La propuesta se presentó en un encuentro que reunió a mediadoras y mediadores oficiales de la provincia, integrantes de la Defensa Pública de Mediación, de los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc) y de la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Dimarc).

La prueba piloto permitirá evaluar el funcionamiento de la metodología en el ámbito de los métodos autocompositivos, introducir los ajustes que resulten necesarios y construir una experiencia que pueda servir de referencia para otros sectores del Poder Judicial.

Participaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ricardo Apcarian; el procurador general, Jorge Crespo; el defensor general, Ariel Alice; la secretaria de Gestión y Acceso a Justicia, Silvana Mucci; y el director del Centro de Planificación Estratégica, Alfredo Bozzetti, junto con Sebastián Fermanelli, de esa misma área.

El plan consiste en incorporar a la gestión cotidiana un sistema que permita establecer objetivos, medir resultados, revisar prácticas y realizar ajustes a partir de información objetiva.

Según se informó, los sistemas informáticos disponibles ya permiten contar con datos actualizados y comparar experiencias entre distintas ciudades de la provincia para detectar metodologías que puedan replicarse.

El ámbito de los métodos autocompositivos fue elegido como primera área para aplicar esta modalidad por las características de su funcionamiento, la posibilidad de medir sus resultados y la experiencia acumulada en la revisión de prácticas.

La prueba piloto también apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre mediadores oficiales, Cimarc, Dimarc, la Defensa Pública de Mediación y las restantes áreas que intervienen en el proceso.

La iniciativa se lanza en un contexto de crecimiento de la actividad. En el primer semestre de 2026 la mediación superó los ingresos registrados en el mismo período del año anterior y alcanzó un nuevo máximo histórico.

Apcarian destacó que la mediación y otros mecanismos autocompositivos permiten resolver conflictos en tiempos significativamente más breves que un proceso judicial y señaló que, en el caso de la mediación, el tiempo medio de resolución se ubica actualmente en torno a los 50 días.

También remarcó que los acuerdos alcanzados mediante estas herramientas reducen la judicialización, disminuyen los costos asociados al conflicto y ofrecen una respuesta construida por las propias partes.

El nuevo esquema busca ampliar la proporción de conflictos que pueden abordarse mediante mediación, conciliación, facilitación y otros métodos autocompositivos, y al mismo tiempo generar información sobre qué prácticas producen mejores resultados.

La metodología permitirá observar, por ejemplo, las formas de convocatoria, los niveles de participación, los acuerdos alcanzados, los tiempos de respuesta y las experiencias que pueden trasladarse de una circunscripción a otra.

Para el Centro de Planificación Estratégica, la experiencia marca una etapa distinta: a su trabajo tradicional sobre objetivos institucionales de mediano y largo plazo se suma ahora una metodología ligada de manera directa a la gestión cotidiana, los indicadores y la mejora continua. Durante el encuentro se subrayó además la necesidad de integrar a todos los organismos que participan de estos servicios.

La Procuración General y la Defensa Pública expresaron su acompañamiento y la disposición de sus equipos para formar parte del proceso.

La prueba piloto permitirá evaluar el funcionamiento de la metodología en el ámbito de los métodos autocompositivos, introducir los ajustes que resulten necesarios y construir una experiencia que pueda servir de referencia para otros sectores del Poder Judicial.