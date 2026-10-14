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Finalizaron las obras Juzgados Federales de Formosa

(Consejo de la Magistratura)

El Consejo de la Magistratura de la Nación finalizó las obras de puesta en valor de las fachadas del edificio donde funcionan los Juzgados Federales 1 y 2 de Formosa, ubicado en avenida Mitre 839 de esa ciudad. Desde el órgano detallaron que las tareas incluyeron la demolición de instalaciones deterioradas; la reparación de revoques, fisuras y revestimientos; la instalación de una nueva cañería de impulsión desde el tanque de bombeo hasta el tanque de reserva principal; la puesta en valor de carpinterías; el reordenamiento de las instalaciones exteriores de climatización; el tendido de iluminación exterior; y la pintura integral de paredes y aberturas. Los trabajos forman parte del Plan de Ejecución de Obras 2026, planificado por la Dirección General de Infraestructura Judicial e implementado por la Administración General del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. La inspección estuvo a cargo de la Intendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Aparecen en esta nota:
Formosa Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia Juzgados Federales Consejo de la Magistratura
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