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Mendoza

Nuevo concurso de Ayudante Fiscal

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza avanzó con la convocatoria para profesionales de la abogacía, trabajen o no en el Poder Judicial provincial, que deseen desempeñarse como Ayudante Fiscal en la Segunda Circunscripción Judicial, que abarca los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe. Este llamado a concurso de Antecedentes y Oposición busca cubrir cargos vacantes en la categoría de Funcionarios y Personal Jerárquico – Inspector de Justicia (Clase 03). Las inscripciones estarán abiertas desde el jueves 15 hasta el jueves 22 de octubre inclusive, y el trámite debe realizarse exclusivamente a través del formulario digital habilitado en la plataforma web https://concurso.mpfmza.gob.ar. Según explicaron, los aspirantes deben contar con título de abogado o abogada legalizado y acreditar al menos un año de ejercicio profesional o de antigüedad en el Poder Judicial. Asimismo, se exige no registrar antecedentes ni procesos penales en trámite, no haber recibido sanciones disciplinarias en el último año, aceptar las bases del concurso y fijar un correo electrónico para recibir las notificaciones correspondientes. Para cumplir con la función, es indispensable tener disponibilidad de ocho horas diarias en días hábiles e inhábiles para cumplir turnos rotativos matutinos, vespertinos y nocturnos. De igual modo, se requiere capacidad para el trabajo en equipo, manejo de herramientas informáticas judiciales, aptitud para la atención al público y desenvolvimiento en contextos de alta demanda.

Aparecen en esta nota:
Ayudante Fiscal concurso Mendoza Ministerio Público Fiscal
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