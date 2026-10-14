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Digitalización casi completa

El Poder Judicial de Corrientes avanza hacia un ecosistema digital integrado con THEMIS y nuevas herramientas. La idea final es que exista una plataforma común para todas las áreas.

(Pixabay)

El Poder Judicial de Corrientes presentó el estado de su proceso de transformación digital, los proyectos en curso y la hoja de ruta para el segundo semestre de 2026.

La estrategia busca pasar de sistemas que funcionan de manera aislada a una arquitectura en la que las distintas plataformas compartan información sobre una base común, con el objetivo de mejorar la gestión y los servicios para la ciudadanía y los profesionales.

En la actualidad conviven e interactúan varias soluciones: la Plataforma THEMIS, FORUM, SIGEF, CRIMINIS y ARANDÚ.

Como proyección se presentó un modelo de Ecosistema Digital de Justicia orientado a brindar un único acceso digital para ciudadanía, profesionales y organismos externos. Ese acceso integraría la gestión jurisdiccional, el Ministerio Público y los organismos auxiliares e interdisciplinarios, con información consolidada como base para la toma de decisiones.

Fueron concebidas como componentes de una arquitectura que avanza progresivamente hacia una mayor integración. Uno de los ejes centrales es la expansión de THEMIS, que ya se encuentra en producción en los Juzgados de Paz de la Tercera Circunscripción y continúa su implementación en Primera Instancia.

El plan prevé avanzar inicialmente en Curuzú Cuatiá y dar continuidad posteriormente en Mercedes.

La dirección tecnológica apunta a consolidar una fuente central de información y a fortalecer herramientas de inteligencia y análisis para el gobierno judicial a través de ARANDÚ, la plataforma de inteligencia judicial.

Como proyección se presentó un modelo de Ecosistema Digital de Justicia orientado a brindar un único acceso digital para ciudadanía, profesionales y organismos externos. Ese acceso integraría la gestión jurisdiccional, el Ministerio Público y los organismos auxiliares e interdisciplinarios, con información consolidada como base para la toma de decisiones.

Entre los nuevos proyectos en desarrollo se destaca el Legajo Digital, concebido como un expediente único de la persona ante el Poder Judicial.

Su finalidad es centralizar datos, antecedentes y documentación para su consulta y validación por las distintas áreas. También se encuentra en etapa final de desarrollo la solución de Solicitud de Licencias, basada en tecnología SmartDevice. Permitirá gestionar digitalmente las solicitudes, consultar saldos y acceder al historial, con trazabilidad de cada gestión.

Ambos forman parte de los próximos frentes de trabajo nuevas soluciones vinculadas con Jurisprudencia, Concursos y Capacitación, todas orientadas a incorporar servicios digitales dentro de una plataforma institucional común.

La planificación presentada contempla implementaciones previstas durante el segundo semestre de 2026 en distintas áreas, entre ellas Jurisprudencia, Gestión de Licencias, Plataforma THEMIS, CRIMINIS y SIGEF.

El proceso se desarrolla sobre principios comunes de seguridad, identidad, interoperabilidad, gestión documental y gobierno de datos, con el objetivo de consolidar progresivamente una infraestructura tecnológica integrada y sostenible.

Aparecen en esta nota:
Corrientes tecnología digitalización THEMIS sistema STJ
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