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Nueva Abogada de Fiscalía de Comodoro Rivadavia

(André Stämmler en Pixabay)

Marian Acosta fue seleccionada para ocupar el cargo de Abogada de Fiscalía en Comodoro Rivadavia, tras completar el concurso de antecedentes y oposición ante el Consejo de Fiscales. La funcionaria prestará juramento de ley el próximo lunes 2 de noviembre.

El proceso de selección incluyó una prueba escrita, una evaluación psicotécnica laboral, un examen oral, una entrevista personal y la valoración de los antecedentes curriculares de las postulantes.

Tras superar las distintas instancias de evaluación, Acosta resultó seleccionada para ocupar el cargo en la ciudad chubutense.

Aparecen en esta nota:
Marian Acosta Consejo de Fiscales Abogada de Fiscalía Ministerio Público Fiscal Comodoro Rivadavia Chubut concurso de antecedentes y oposición selección de funcionarios judiciales juramento de ley.
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