Nueva Abogada de Fiscalía de Comodoro Rivadavia

Marian Acosta fue seleccionada para ocupar el cargo de Abogada de Fiscalía en Comodoro Rivadavia, tras completar el concurso de antecedentes y oposición ante el Consejo de Fiscales. La funcionaria prestará juramento de ley el próximo lunes 2 de noviembre.

El proceso de selección incluyó una prueba escrita, una evaluación psicotécnica laboral, un examen oral, una entrevista personal y la valoración de los antecedentes curriculares de las postulantes.

Tras superar las distintas instancias de evaluación, Acosta resultó seleccionada para ocupar el cargo en la ciudad chubutense.