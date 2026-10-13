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Cambió honorarios por chapa y pintura, pero le habrían devuelto el auto dañado

(Foto de Gustavo Fring)

Un abogado entregó su Fiat Siena para saldar honorarios profesionales mediante trabajos de reparación. Según la denuncia, el acusado se habría negado a devolverlo, lo habría usado sin autorización y le habría provocado distintos daños. Ahora, la Fiscalía lo imputó por daños.

El curioso caso comenzó a partir de la denuncia del letrado, quien había acordado con un hombre al que representó en una causa penal anterior cancelar la deuda mediante trabajos de chapa y pintura. En junio de 2025, entregó el vehículo en buenas condiciones mecánicas y de funcionamiento.

Aunque inicialmente habría advertido avances en las reparaciones, cuando pidió que le devolvieran el auto se encontró con reiteradas negativas. Después tomó conocimiento de que el vehículo habría sido utilizado sin su permiso y presentaba distintos daños.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó provisionalmente al hombre, de 32 años, por el delito de daños, previsto en el artículo 183 del Código Penal. Durante la audiencia, el acusado se abstuvo de declarar y estuvo asistido por la defensa oficial.

Aparecen en esta nota:
Fiscalía Penal de Cafayate Sandra Rojas Ministerio Público Fiscal de Salta daños honorarios profesionales reparación de automóviles chapa y pintura Fiat Siena imputación penal artículo 183 del Código Penal.
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