Paraguay como destino de inversión: qué opciones tienen los inversores extranjeros

En este artículo, sin rodeos pero con toda la información de valor, te detallo los caminos prácticos y actuales para establecerte aquí, beneficiarte de sus ventajas fiscales y obtener la residencia legal que hace tanto ruido entre quienes buscan nuevas oportunidades.

Ahora bien, cuando se trata de internacionalizar un patrimonio o montar una empresa fuera del país de origen, surgen muchas dudas. Si te interesa ir al grano, puedes encontrar información útil sobre Paraguay para investor pass en la web oficial. Resulta que, a diferencia de otros destinos sudamericanos, Paraguay ha tomado la iniciativa digitalizando trámites y abrazando políticas que atraen inversiones. Muchos lo ven como una invitación directa a crecer.





¿Por qué invertir en Paraguay? Ventajas fiscales y legales para extranjeros

Las ventajas fiscales aquí no solo están sobre la mesa, sino que prácticamente saltan a la vista para el inversor que quiere rentabilidad real. No hay que buscar demasiado por internet para notar que la inversión extranjera directa está muy bien vista; de hecho, regímenes especiales permiten importar bienes de capital sin pagar aranceles y con un IVA del 0%, algo que en otros países se antoja impensable. Aparte, hay devolución de impuestos en las exportaciones, incentivando a aquellos que quieren rebotar su producción al mundo sin perder tanto en el camino. Si tomas referencias de otros mercados, notarás que Paraguay lleva cierta delantera gracias a su sistematización fiscal.





El marco normativo que protege tu capital

No es solo una cuestión de números. El país, de forma muy consciente, ha tejado un paraguas legal que da seguridad a quien llega de fuera. La Ley N° 5.189/2014 se encarga de igualar derechos entre paraguayos y foráneos, para que nadie se quede afuera. Sin embargo, el Estado refuerza su apuesta a través de la Ley N° 5282/2014, que pone la lupa en la transparencia de las operaciones, y corrige detalles que antes frenaron la inversión foránea. La Ley N° 7089/2023 llegó no hace mucho, mejorando todavía más los incentivos a sectores industriales y comerciales, como quien le da una segunda mano de pintura a su casa antes de recibir visitas importantes.





¿Qué impuestos paga una empresa extranjera en Paraguay?

Aquí es donde la mayoría nota la diferencia de verdad. El Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), ese que determina el juego para las compañías, mantiene su tasa general en el 10%. Esto está por debajo de la media regional, y no hay que ser un experto fiscal para verlo. Por cierto, para las Pymes hay fórmulas aún más simples: RESIMPLE y SIMPLE. Vale la pena mencionar, por cierto, que existen tratados que evitan pagar impuestos por lo mismo en dos países diferentes, como es el caso con España. Y con esto se reduce la carga en dividendos o remesas, dejando más margen de beneficio real para el inversor agudo.





Impuesto a la Renta Empresarial (IRE)

Tasa: 10%.

Aplicación: sobre el beneficio neto de las empresas.

Bienes de capital

Beneficio: IVA del 0%.

Aplicación: bajo regímenes especiales de promoción.

Exportaciones

Beneficio: reintegro de impuestos.

Aplicación: incentivo para los sectores productivos.

Doble imposición (España)

Beneficio: reducción o exención impositiva.

Aplicación: dividendos y remesas, según las condiciones del tratado.

Cómo abrir una empresa en Paraguay sin complicaciones burocráticas

En el terreno práctico, abrir un negocio allí no es una carrera de obstáculos, como suele ocurrir en otros países. El Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE) ha cambiado la experiencia de principio a fin. Ya no hay que hacer fila hasta el cansancio; buena parte del papeleo se resuelve online. Nadie niega que esto ha disparado las grandes inversiones, como los 50 millones de dólares de capital brasileño en el sector avícola recientemente. Curiosamente, la simplificación administrativa fue de las mejores apuestas de Paraguay: eliminó trabas que asustan a muchos en otros destinos de la región.





La Empresa por Acciones Simplificadas (EAS) como vehículo de inversión

Seguramente lo más flexible del sistema paraguayo es la Empresa por Acciones Simplificadas (EAS). Permite arrancar operaciones rápidamente y es ideal para extranjeros que buscan un comienzo ágil. Lo mejor es que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha puesto en marcha la facturación electrónica casi desde el primer minuto, dando confianza a quienes temen perderse con registros y documentos. Al final, ni el idioma ni la distancia son obstáculos tan grandes cuando todo va digital.





Vías para obtener la residencia paraguaya mediante inversión

Más allá de poner el dinero, la presencia física en Paraguay abre un mundo de derechos económicos. Claro, dar el salto puede intimidar sin asesoría; por eso tanta gente recomienda el acompañamiento profesional con los trámites migratorios. Si buscas algo integral y eficiente, servicios como Paraguay Investor Pass dan soluciones que han ganado popularidad por su agilidad y claridad. Acelerar la residencia vinculada a la inversión es más común de lo que parece, sobre todo para quienes quieren combinar rapidez con certezas legales.





Requisitos y plazos del proceso migratorio

Hay dos caminos principales para legalizar la estancia, y los costes asociados se calibran tomando como referencia el salario mínimo, algo bastante transparente:

• Residencia temporal: Permite empezar proyectos empresariales rápidamente. Los papeles básicos incluyen documento de identificación, partida de nacimiento, solvencia económica y antecedentes penales bien legalizados, nada tan inalcanzable.

• Residencia permanente: Llega después de un tiempo de adaptación o si se cumplen ciertos requisitos de inversión. Da derechos casi idénticos a la ciudadanía e implica renovar carnet apenas cada década, lo que facilita la vida a largo plazo.





¿Cuáles son las obligaciones posteriores a la obtención de la residencia?

Una vez alcanzada la meta de la residencia, toca ser disciplinado con ciertas reglas para no toparse con letras pequeñas desagradables. Destacan estos compromisos:

información societaria y migratoria esté siempre al día. Cuidar que laesté siempre al día. Llevar al pie de la letra los plazos de renovación de documentos. No olvidar declarar residencia, profesión y domicilio en los plazos indicados. Respetar al máximo las normas fiscales, laborales y ambientales. Tramitar licencias y realizar estudios específicos en sectores sensibles cuando corresponde.



En conjunto, Paraguay ha creado un entorno donde el capital internacional se siente realmente bienvenido. Su baja presión fiscal y trámites desburocratizados, sumados a un trato sin distinción para nacionales y foráneos, dan tranquilidad. Esta actitud estatal ayuda a que nuevos actores económicos encuentren terreno fértil, sin esas complicaciones eternas de otros mercados.

Planificar bien y contar con aliados expertos suele marcar la diferencia, no solo para entrar a Paraguay sino para prosperar a largo plazo. Asegurarse de contar con soporte adecuado implica mayor tranquilidad, garantías y, por supuesto, un aprovechamiento inteligente de cada oportunidad financiera que el país tiene para ofrecer en la actualidad.