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Civil / Seguridad Social

El abogado no te embarga la jubilación

El Juzgado de Paz de Merlo rechazó el pedido de embargo sobre los haberes previsionales de una adulta mayor para ejecutar honorarios profesionales. “Vulneraría flagrantemente la garantía constitucional de subsistencia”, dijo el juez, que ponderó el carácter alimentario del crédito del abogado frente a la protección especial que alcanza a los haberes previsionales.

Un magistrado tuvo que resolver si, frente al pedido de embargo, debía prevalecer el carácter alimentario de los honorarios profesionales o la protección de los haberes previsionales de una persona mayor, y se inclinó por esta última.

El planteo se dio en la causa “M. D. M. c/ A., M. M. s/ apremio”, resuelta por Carlos Alberto Micheli, titular del Juzgado de Paz de Merlo, y se vinculó con el cobro de honorarios profesionales. El magistrado reconoció el carácter alimentario de ese crédito, pero consideró que esa condición no resultaba suficiente para afectar el haber previsional de la demandada.

“Permitir un embargo sobre una jubilación mínima o un haber previsional por los honorarios de un apremio municipal iniciado por la comuna vulneraría flagrantemente la garantía constitucional de subsistencia y el carácter alimentario del haber de la persona mayor”.

El juez sostuvo que “permitir un embargo sobre una jubilación mínima o un haber previsional por los honorarios de un apremio municipal iniciado por la comuna vulneraría flagrantemente la garantía constitucional de subsistencia y el carácter alimentario del haber de la persona mayor” resultaría incompatible con la protección que alcanza a la prestación previsional y con la garantía de subsistencia de la persona mayor.

La resolución recordó además que el artículo 14 de la Ley 24.241 establece como principio la inembargabilidad de las jubilaciones y pensiones, con las excepciones previstas por la normativa. Para el magistrado, esas excepciones no podían extenderse al supuesto analizado.

En particular, tuvo en cuenta que la demandada no había sido clienta del abogado que pretendía ejecutar sus honorarios. El profesional había intervenido en representación de la Municipalidad de Merlo en el proceso de apremio.

El magistrado señaló que los honorarios profesionales tienen carácter alimentario, pero que esa naturaleza no permite desconocer la protección específica que el ordenamiento jurídico brinda a los haberes previsionales cuando está comprometida la subsistencia de una persona mayor.

A partir de esa circunstancia, el juez entendió que el carácter alimentario del crédito profesional no desplazaba la protección específica del haber jubilatorio. El cobro de los honorarios debía procurar otros bienes de la obligada que resultaran legalmente embargables.

“Los ingresos previsionales constituyen el sustituto salarial indispensable para la subsistencia de la persona mayor”.

En ese sentido, el juez sostuvo que “los ingresos previsionales constituyen el sustituto salarial indispensable para la subsistencia de la persona mayor”, por lo que su afectación mediante una medida de ejecución debía analizarse bajo una protección reforzada.

La resolución también ponderó la situación de la demandada como persona mayor y la protección reforzada que corresponde a sus derechos. En ese marco, vinculó la tutela del haber previsional con la garantía de subsistencia y con las normas de protección de las personas mayores.

El juez concluyó que el crédito por honorarios no configuraba, en el caso, una de las excepciones que permitían afectar el haber previsional de la demandada y que el embargo solicitado resultaba incompatible con la protección de su subsistencia.

Documento relacionado:
M. D. M. c/ A., M. M. s/ apremio”
Aparecen en esta nota:
Jubilación embargo honorarios profesionales honorarios alimentarios haberes previsionales inembargabilidad persona mayor protección de adultos mayores garantía de subsistencia apremio ejecución de honorarios Ley 24.241 artículo 14 Ley 24.241 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas Mayores Resolución 216/24 SCBA Juzgado de Paz de Merlo Carlos Alberto Miceli.
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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