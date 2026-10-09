Cobertura en el fuero penal de Necochea

La Suprema Corte de Justicia bonaerense determinó que Emiliano Lázzari, juez del Juzgado de Garantías Nº 1 de Dolores, integre en carácter de subrogante el Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Necochea, hasta nueva resolución.

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