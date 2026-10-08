08 de Octubre de 2026
Edición 7554 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 09/10/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
08 de October de 2026
Edición 7554
Próxima Actualización: 09/10/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Superior Tribunal Provincial

Una crueldad perpetua

El STJ de Corrientes revirtió la absolución de un hombre y lo condenaron a perpetua por matar a su madre. Cuáles fueron las pruebas que llevaron a la culpabilidad.

(Foto de Elijah O'Donnell)

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes condenó a prisión perpetua a Gregorio Luciano Maciel por el homicidio agravado por el vínculo de su madre, Ramona Francisca Ibarra.

La decisión, adoptada por mayoría, hizo lugar al recurso de casación presentado por el Ministerio Público Fiscal y dejó sin efecto la absolución que había dispuesto el Tribunal de Juicio en octubre de 2025.

Tras la absolución inicial, la Fiscalía recurrió la decisión al considerar que las pruebas habían sido valoradas de manera fragmentaria y que las circunstancias del episodio permitían atribuir responsabilidad penal al acusado.

El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2024, alrededor de las 16, en un paraje de la localidad de Itatí. Según la reconstrucción del caso, Maciel se encontraba en el lugar con una pistola calibre 22 y bajo los efectos del alcohol cuando se produjo una discusión familiar.

En ese contexto, un disparo efectuado con el arma que manipulaba impactó en el cuello de su madre, que estaba sentada en la galería de la vivienda. La lesión comprometió estructuras vasculares y viscerales y provocó la muerte de la mujer.

Tras la absolución inicial, la Fiscalía recurrió la decisión al considerar que las pruebas habían sido valoradas de manera fragmentaria y que las circunstancias del episodio permitían atribuir responsabilidad penal al acusado.

El voto mayoritario fue encabezado por el ministro Alejandro Alberto Chaín y recibió la adhesión del presidente del STJ, Guillermo Horacio Semhan, y de los jueces Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz.

Chaín sostuvo que la falta de pruebas sobre una intención directa de matar no era suficiente para descartar una conducta dolosa. En su análisis, consideró necesario evaluar de manera conjunta la manipulación del arma, los disparos previos, el estado de alcoholización, la cercanía de la víctima y las características de la lesión mortal.

En ese sentido, el magistrado afirmó que “el hecho no constituyó un supuesto de imprudencia penalmente relevante, sino una conducta dolosa”.

La mayoría encuadró el episodio como un caso de dolo eventual, una figura jurídica que contempla situaciones en las que una persona se representa la posibilidad concreta de provocar un resultado mortal y, aun así, continúa con su conducta.

Según el razonamiento del tribunal, las circunstancias acreditadas permitían concluir que Maciel pudo prever ese desenlace.

Documento relacionado:
Fallo completo
Aparecen en esta nota:
STJ Corrientes homicidio crimen madre hijo
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
La endometriosis no es un tratamiento ambulatorio más
Cuando la violencia entra al expediente
La restitución después del amor
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
A reorganizar el Contencioso
Nuevo Servicio Web de Requerimientos de Audiencias
Jubilado en la lona
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS