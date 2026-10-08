El Consejo de la Magistratura de la Nación implementó el nuevo Servicio Web de Requerimientos de Audiencias, en el marco del proceso de consolidación del Código Procesal Penal Federal y afianzamiento del sistema acusatorio mediante la automatización de la tramitación digital e interinstitucional entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación. Su despliegue comenzará formalmente en la Justicia Federal de Mar del Plata, para luego avanzar de manera progresiva hacia el resto de las jurisdicciones donde se encuentra implementado el sistema acusatorio, según informaron. En el plano operativo, la solución integra de forma directa el Sistema de Gestión de Casos Coirón con el Sistema de Gestión Judicial Lex100. De este modo, cuando las Unidades Fiscales y Sedes Fiscales Descentralizadas remiten un requerimiento de audiencia, el ingreso de datos y la consecuente creación de la Carpeta Judicial en las Oficinas Judiciales se ejecutan eliminando la necesidad de carga manual por parte de los agentes judiciales.