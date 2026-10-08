A reorganizar el Contencioso

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires promovió un proyecto de ley para modificar la organización de las cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo, en respuesta al incremento de las causas que ingresan al fuero.

La propuesta contempla ampliar la cantidad de salas y reorganizar la distribución territorial de dos tribunales, con el objetivo de atender la demanda judicial sin multiplicar innecesariamente los cargos de magistrados.

Uno de los puntos principales consiste en modificar la competencia territorial de las cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín y San Nicolás. En concreto, se propone trasladar los departamentos judiciales de Mercedes y Trenque Lauquen desde la jurisdicción de la Cámara de San Martín a la de San Nicolás.

La iniciativa fue formalizada mediante la Resolución SC 3.103/26, a través de la cual el máximo tribunal provincial resolvió impulsar la reforma ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El proyecto incluye modificaciones tanto en la composición de las cámaras como en sus respectivas jurisdicciones.

Más salas para afrontar la carga de trabajo

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la incorporación de una sala adicional en cada una de las cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo de la provincia. Cada nueva sala estaría integrada por dos magistrados.

Según los fundamentos difundidos, el esquema busca dar respuesta al "crecimiento sostenido del ingreso de causas y la carga de trabajo derivada del alza de litigiosidad".

La elección de una integración de dos miembros por sala apunta, además, a limitar la cantidad de nuevos cargos necesarios para poner en funcionamiento la estructura propuesta. De esta manera, la reforma plantea ampliar la capacidad de respuesta del fuero sin recurrir a una expansión mayor de la planta de magistrados.

El cambio se inscribe en un escenario en el que el volumen de expedientes constituye uno de los factores que inciden en la organización y el funcionamiento de los tribunales.

En ese contexto, la adecuación de las estructuras judiciales aparece como una herramienta para distribuir las tareas y atender el ingreso de nuevas causas.

Uno de los puntos principales consiste en modificar la competencia territorial de las cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín y San Nicolás. En concreto, se propone trasladar los departamentos judiciales de Mercedes y Trenque Lauquen desde la jurisdicción de la Cámara de San Martín a la de San Nicolás.

La modificación alteraría la distribución territorial de las causas que deben tramitar ante esos tribunales. Se trata de un cambio en el alcance de sus respectivas competencias, que forma parte de una revisión más amplia de la organización del fuero contencioso-administrativo bonaerense.

La iniciativa también prevé poner la resolución en conocimiento de la Comisión Permanente del Mapa Judicial provincial, organismo vinculado al análisis de la distribución territorial y la estructura de los órganos judiciales.