Se necesitan mas jueces y juzgados

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reclamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo la creación de nuevos órganos judiciales en distintos departamentos y fueros, además de avanzar con la designación de magistrados para juzgados y tribunales que ya fueron creados pero todavía no funcionan.

El pedido fue formalizado mediante la Resolución SC 2.917/26, en la que el máximo tribunal bonaerense fundamentó la necesidad de ampliar la estructura judicial a partir del análisis de la cantidad de causas iniciadas y en trámite, las proyecciones poblacionales y otros indicadores vinculados con la actividad de los tribunales.

Uno de los sectores con mayor cantidad de pedidos es el fuero de Familia. La resolución contempla nuevos juzgados en La Plata, Merlo, Moreno-General Rodríguez, Pergamino, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, Zárate-Campana, Escobar y otras jurisdicciones.

En ese marco, la Corte sostuvo que resulta necesario “reforzar la cantidad de órganos judiciales en algunos fueros, en aquellos casos que resulte sumamente prioritario”.

El requerimiento contempla una amplia distribución territorial. En el fuero Penal, por ejemplo, se solicita la creación de nuevos Juzgados de Garantías en Junín, La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, Malvinas Argentinas, San Pedro y Cañuelas.

También se propone ampliar la estructura de los órganos de juicio y de ejecución penal, además de incorporar salas en las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza y Quilmes.

En materia Civil y Comercial, el planteo incluye una nueva sala para la Cámara de Apelación de San Isidro y juzgados en La Matanza y San Martín, con sede en Malvinas Argentinas.

Uno de los sectores con mayor cantidad de pedidos es el fuero de Familia. La resolución contempla nuevos juzgados en La Plata, Merlo, Moreno-General Rodríguez, Pergamino, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, Zárate-Campana, Escobar y otras jurisdicciones.

También se solicitaron nuevos órganos en el fuero Contencioso Administrativo y Tribunales de Trabajo en La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno-General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, San Martín y San Nicolás.

Más jueces también

El planteo no se limita a crear nuevos tribunales. La Corte también pidió iniciar o concluir los procesos de designación de magistrados para órganos que ya fueron establecidos por distintas leyes pero permanecen pendientes de funcionamiento.

Entre ellos figuran Juzgados de Garantías, juzgados Correccionales, tribunales Criminales, juzgados de Familia y órganos laborales de distintas jurisdicciones. Además, se reiteró el pedido para llamar a concurso el Tribunal de Trabajo de Moreno-General Rodríguez, creado por la Ley 14.864.

La resolución también propone modificar competencias territoriales para determinados tribunales y juzgados, con el objetivo de adecuar su alcance a la organización judicial de cada departamento.

La Suprema Corte advirtió que la ampliación de la estructura deberá estar acompañada por recursos concretos. En particular, estableció que las nuevas dependencias requieren infraestructura edilicia y cargos suficientes para funcionar.