El expediente ya no alcanza: la prueba también está en las plataformas

Durante años, reconstruir una actuación administrativa significó leer un expediente pero hoy eso puede resultar insuficiente.

Una licitación tramitada de manera electrónica, una notificación cursada por una plataforma o una presentación subida a un sistema dejan rastros que no siempre aparecen de forma completa en el expediente tradicional. Hora de acceso, fecha de carga, usuario interviniente, modificaciones posteriores o constancias generadas automáticamente pueden ser determinantes cuando surge una controversia.

La diferencia no es menor. En muchos casos, la discusión jurídica depende de establecer qué ocurrió realmente dentro del sistema.

Una oferta puede haber sido cargada a tiempo pero procesada después. Una notificación puede figurar emitida en una fecha y haber quedado disponible para el destinatario varias horas más tarde. Un documento puede haber sufrido modificaciones que no resultan visibles en su versión final. Todo eso obliga a mirar más allá de la simple lectura del acto administrativo.

De esta forma la prueba digital entra de lleno en el derecho administrativo. El problema aparece con especial claridad en la contratación estatal. Las plataformas de compras públicas concentran buena parte de la operatoria y registran movimientos que pueden tener consecuencias jurídicas directas. Ante una impugnación, ya no siempre alcanza con revisar el pliego, la oferta y la resolución de adjudicación. También puede ser necesario reconstruir la secuencia de intervenciones dentro del propio sistema.

Eso modifica el trabajo del abogado. Preservar capturas, solicitar registros, pedir informes técnicos o identificar quién administraba una plataforma puede convertirse en una tarea tan importante como discutir la interpretación de una norma.

También cambia la estrategia procesal. Si la evidencia relevante está alojada en un sistema estatal, saber qué datos pedir y obtenerlos a tiempo puede ser decisivo. La demora en requerir esos datos puede volver más difícil reconstruir el conflicto o demostrar una irregularidad.

El expediente electrónico agrega otra capa. La digitalización facilita el acceso y ordena las actuaciones, pero también genera nuevas discusiones sobre autenticidad, integridad y trazabilidad. Saber quién incorporó un documento, cuándo lo hizo y si fue modificado puede resultar central para poder cuestionar una actuación administrativa.

En este contexto, la formación en derecho público empieza a incorporar herramientas que antes parecían ajenas a la especialidad. Para quienes buscan profundizar en estos desafíos desde una modalidad flexible, la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario Virtual aborda cuestiones vinculadas con contratación estatal, derecho procesal administrativo, actos electrónicos, expediente digital y transformaciones tecnológicas de la administración. El programa es 100% virtual, dura un año y está organizado en 13 módulos.

Comunicaciones internas, registros digitales y datos de sistemas pueden resultar útiles para reconstruir decisiones, verificar tiempos de respuesta o discutir el cumplimiento de obligaciones.

La necesidad de ampliar la formación responde a un cambio bastante concreto. El conflicto administrativo ya no se agota en determinar si una autoridad era competente o si una resolución estaba debidamente fundada. También puede exigir saber cómo funcionó la herramienta que se utilizó para dictarla, notificarla o tramitarla.

La regulación de servicios públicos y otras actividades sometidas a control estatal también incorpora este tipo de evidencia. Comunicaciones internas, registros digitales y datos de sistemas pueden resultar útiles para reconstruir decisiones, verificar tiempos de respuesta o discutir el cumplimiento de obligaciones.

Lo mismo ocurre en sede judicial. Cuando un caso llega a tribunales, la prueba tecnológica puede definir buena parte de la discusión. El abogado necesita saber qué pedir, a quién requerírselo y cómo demostrar que el dato obtenido es confiable.

La transformación digital del Estado lejos de desplazar al expediente lo volvió una pieza más dentro de un conjunto mucho más amplio de evidencias.

En algunos casos, la información decisiva ya no está en una resolución ni en una foja sino que está en el registro que dejó el sistema.