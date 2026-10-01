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Lesa Humanidad

Identificaron los restos de Carlos Poblete

(ChatGPT)

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó genéticamente los restos de Carlos Simón Poblete, quien había sido secuestrado a fines de abril de 1977 en Córdoba junto con su pareja, María del Carmen Moyano Maure, embarazada al momento de su desaparición. Los restos habían sido recuperados en 2010 durante tareas de exhumación en el Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza.

Las tareas de identificación contaron con la intervención del Juzgado Federal N°1 y de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, representada por el fiscal Dante Vega y el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante. El procedimiento incluyó trabajos arqueológicos en 250 sepulturas y posteriores análisis antropológicos de los cuerpos recuperados.

Poblete tenía 33 años al momento de su secuestro. La sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba tuvo por acreditado que fue trasladado junto con Moyano Maure al centro clandestino de detención La Perla. La identificación de sus restos se suma a las tareas desarrolladas para establecer el destino de personas desaparecidas durante el accionar represivo estatal.

Aparecen en esta nota:
Juzgado Federal N°1 de Mendoza fiscal Dante Vega auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante Equipo Argentino de Antropología Forense Carlos Simón Poblete María del Carmen Moyano Maure terrorismo de Estado identificación genética desaparecidos.
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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