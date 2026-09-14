Corrientes concursa

El Consejo de la Magistratura de Corrientes abrió una nueva convocatoria para cubrir vacantes en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, con cargos en la capital provincial y en Bella Vista, además de otras circunscripciones del interior.

La convocatoria N° 3/24 incluye, en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Corrientes, un cargo de juez del Tribunal de Juicio N° 1, un cargo de juez de Garantías, un cargo de fiscal de Investigación y un cargo de juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial –Sala IV–.

La inscripción se extenderá desde las 00:00 horas del miércoles 16 de septiembre hasta las 24:00 horas del miércoles 30 de septiembre. El trámite deberá realizarse a través de la página web del Poder Judicial de Corrientes.

En la misma circunscripción, pero con asiento en Bella Vista, se llamó a concurso para un cargo de defensor de Pobres y Ausentes.

En la Segunda Circunscripción, con asiento en Esquina, se prevé un cargo de defensor oficial penal. En la Tercera Circunscripción, con asiento en Curuzú Cuatiá, se concursan un cargo de defensor oficial penal —tercer llamado para completar terna— y un cargo de juez Civil, Comercial y Laboral.

En la Quinta Circunscripción, con asiento en Santo Tomé, hay un cargo de juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral.

La inscripción se extenderá desde las 00:00 horas del miércoles 16 de septiembre hasta las 24:00 horas del miércoles 30 de septiembre. El trámite deberá realizarse a través de la página web del Poder Judicial de Corrientes.

Los postulantes deben reunir las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 181 de la Constitución de la Provincia de Corrientes, en los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia, en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en los artículos 26, 26 bis y 68, segundo párrafo, del Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura.