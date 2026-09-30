La Plata y Lomas de Zamora abrieron la inscripción para el examen de idoneidad

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires informó que entre el 5 de octubre a las 8 y el 9 de octubre a las 20 estará abierta la inscripción al Examen de Idoneidad correspondiente a los departamentos judiciales de La Plata y Lomas de Zamora.

La evaluación se realizará el 30 de octubre. En La Plata, los aspirantes serán distribuidos por orden alfabético: las letras A-F rendirán de 8 a 9; G-L, de 9 a 10; M-R, de 10 a 11; y S-Z, de 11 a 12. En Lomas de Zamora, el examen tendrá lugar de 12 a 13.

La inscripción requiere completar cuatro pasos: registrarse en la plataforma del examen, matricularse en el aula virtual correspondiente al departamento judicial, aceptar mediante declaración jurada los requisitos para rendir y completar los datos personales. La Suprema Corte advirtió especialmente que los aspirantes deberán verificar que el número de DNI registrado sea correcto.

Además, quienes estén eximidos de rendir deberán matricularse durante el período de inscripción y completar la declaración jurada correspondiente. En tanto, quienes hayan aprobado evaluaciones anteriores deberán verificar la vigencia de ese resultado: los exámenes de 2016, 2020 y 2021 caducarán el 31 de diciembre de 2026, mientras que los aprobados en 2024 tendrán vigencia hasta el 31 de julio de 2028. Para obtener más información se puede consultar al correo electrónico examendeidoneidad@scba.gov.ar.