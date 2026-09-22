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Tucumán

La Corte visitó los Juzgados de Paz de El Bracho y Santa Rosa de Leales

(Foto de Bia Limova)

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán visitó los Juzgados de Paz de Santa Rosa de Leales y El Bracho. La comitiva, liderada por Eleonora Rodríguez Campos, fue recibida por las juezas, funcionarios y personal de cada dependencia. Rodríguez Campos reconoció a las juezas y al personal por el trabajo continuo en servicio de las comunidades y por la articulación interinstitucional, haciendo hincapié en la capacidad que demostraron para adaptarse a las necesidades y a las circunstancias de cada juzgado. Además, avanzaron en el lineamiento de proyectos de capacitación para el personal sobre las nuevas competencias del fuero. Acordaron fortalecer la difusión de estos nuevos servicios en el ámbito público para que la comunidad comprenda cuáles son y qué tipo de soluciones pueden conseguir actualmente en sus respectivos Juzgados de Paz.

Aparecen en esta nota:
Tucumán juzgado de paz
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