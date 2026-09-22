El nuevo régimen requiere capacitación

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes aprobó un proyecto de capacitación y sensibilización sobre el Sistema Penal Juvenil, que comenzará a implementarse a partir de septiembre de 2026 en escuelas e instituciones interesadas.

La iniciativa prevé encuentros a cargo de especialistas para generar espacios de información y diálogo sobre las disposiciones de las leyes 27.801 y 6.736.

El objetivo declarado es acercar la temática a distintos ámbitos de la comunidad mediante instancias de capacitación, información y debate, en un momento en el que la provincia avanza en la puesta en marcha del nuevo esquema de justicia penal para adolescentes.

La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo N° 28/26 y surgió de una presentación de la coordinadora del Programa “Justicia y Sociedad Civil”, Marisa Esther Spagnolo, secretaria jurisdiccional N° 2 del máximo tribunal provincial.

Según se informó, las actividades se desarrollarán en establecimientos educativos y en otras instituciones que habiliten espacios de diálogo y sensibilización.

El objetivo declarado es acercar la temática a distintos ámbitos de la comunidad mediante instancias de capacitación, información y debate, en un momento en el que la provincia avanza en la puesta en marcha del nuevo esquema de justicia penal para adolescentes.

Las actividades estarán a cargo de replicadores especialistas en la materia. Fueron designados para esa tarea Gabriela Aromi, Andrea González, Sonia Meza, Carolina Macarrein, Erika Delgado Solís y Edgardo Frutos.

La propuesta se desarrollará conforme a las disposiciones establecidas por la Ley nacional N° 27.801 y la Ley provincial N° 6.736, vinculadas al Sistema Penal Juvenil.

El marco normativo es reciente. La Ley 27.801, de Régimen Penal Juvenil, rige a nivel nacional para adolescentes de 14 a 17 años imputados por delitos y reemplazó el régimen de minoridad que había estado vigente desde 1980.

Establece un sistema especializado, con finalidad educativa y de reinserción, y contempla tanto medidas socioeducativas como sanciones que, en los casos más graves, pueden incluir privación de la libertad con un tope de 15 años.

En Corrientes, la Ley 6.736 creó el Sistema de Justicia Procesal Juvenil y un fuero especializado para personas menores de 18 años, con eje en la finalidad socioeducativa y restaurativa.

El propio texto provincial prevé que el Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía General promuevan la capacitación permanente y especializada de quienes deban aplicar la norma.

En agosto, el STJ ya había aprobado un régimen transitorio para comenzar a aplicar ambas leyes desde el 1° de septiembre, mientras se cubren de manera progresiva los cargos y las estructuras definitivas.

En ese contexto, el nuevo proyecto no modifica el procedimiento judicial ni crea órganos adicionales. Se trata de una línea de trabajo orientada a la comunidad, en particular a escuelas e instituciones que soliciten o habiliten los encuentros.