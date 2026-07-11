08 de Julio de 2026
Edición 7491 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 09/07/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
08 de July de 2026
Edición 7491
Próxima Actualización: 09/07/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Internacionales

Mediator Services: Una guía directa sobre el proceso de contratación

Hay mucho en juego cuando un conflicto está en camino a los tribunales. Un buen mediador puede ponerle fin, ahorrándole meses de frustración y una suma considerable de dinero. En esencia, la mediación es una forma privada y voluntaria en la que una parte neutral ayuda a quienes están en conflicto a llegar a un acuerdo.

(Tung Lam en Pixabay)

El papel del mediador no es emitir un fallo ni tomar partido, sino hacer que una conversación estancada vuelva a avanzar. 

Cómo proceder 

Es mejor dejar de lado una búsqueda general en internet y acudir a un directorio acreditado. En Inglaterra y Gales, el Civil Mediation Council (CMC) cuenta con una lista pública de mediadores y proveedores que han sido evaluados para casos civiles, comerciales y laborales. Si se trata de una separación o divorcio, el Family Mediation Council (FMC) es donde encontrará al mediador familiar adecuado. Su abogado puede tener algunas referencias basadas en experiencias previas, y muchos tribunales ahora recomiendan la mediación. En el ámbito empresarial, también existen firmas como Effective Dispute Solutions y CEDR.

Sería difícil encontrar un conflicto que no encaje en la mediación:


• Familiar: desde acuerdos sobre hijos hasta las finanzas en un divorcio.

• Laboral: diversos problemas entre compañeros o dentro de un equipo.

• Civil y comercial: desde disputas contractuales hasta facturas impagas o negligencia profesional.

• Vecinal: conflictos por límites, ruidos o terrenos compartidos.

• Arrendador e inquilino: disputas habituales sobre depósitos y reparaciones.

Siempre que haya algo que formalizar por escrito y ambas partes estén dispuestas, es una vía viable.


Cuándo no funciona

La mediación tiene límites claros, a mediator service Effective Dispute Solutions state un mediador debe indicarle cuándo la mediación no es la herramienta adecuada ni apropiada para su situación o tipo de conflicto. Un mediador competente sabe cuándo dar un paso atrás si el proceso no es adecuado para el caso. No ofrecen asesoramiento legal, no dictan resoluciones y no pueden obligar a nadie a participar en la mediación.

Algunos asuntos quedan fuera. Cuando hay abuso doméstico, problemas de seguridad o un desequilibrio significativo de poder, la mediación no es la solución. Tampoco se utiliza en casos penales ni cuando una de las partes no actúa de buena fe. Además, tenga en cuenta que, en materia financiera familiar, lo acordado en la mediación no se convierte en ley hasta que un abogado lo formaliza como orden de consentimiento y el tribunal lo aprueba.

Evaluando sus opciones 

Dado que “mediador” no es un título legalmente protegido, es importante verificar las credenciales.

Para asuntos civiles y comerciales, el registro en el CMC es fundamental; indica que la persona cuenta con la formación y el seguro adecuados. Para temas familiares, un mediador acreditado por el FMC (FMCA) ha pasado por una evaluación más rigurosa. También debería existir un seguro de responsabilidad profesional y un procedimiento claro para presentar reclamaciones.

La experiencia es clave. Un especialista en mediación comercial de alto nivel no necesariamente es el más adecuado para manejar un caso delicado de crianza. Vale la pena preguntar sobre su trayectoria, cuántos casos ha resuelto y cómo ha sido su formación.

Conclusión 

El coste dependerá de la naturaleza del caso y su ubicación. Una hora de mediación familiar suele costar entre £100 y £150 por persona, siendo la primera reunión MIAM algo más económica. También existen ayudas, como el Family Mediation Voucher Scheme, que puede aportar hasta £500 para asuntos relacionados con hijos, y en algunos casos la asistencia jurídica gratuita puede cubrir el coste.

En el ámbito comercial, se suele cobrar una tarifa fija, por ejemplo, entre £500 y £1,500 por medio día en un caso sencillo. Los servicios laborales pueden oscilar entre £750 y £4,000 por día, dependiendo del nivel del mediador.

Aun así, conviene ponerlo en perspectiva. Incluso en el rango más alto, es un precio pequeño comparado con el coste prolongado de un litigio judicial y permite resolver el conflicto en cuestión de semanas.

Aparecen en esta nota:
servicios de mediación contratación de mediadores resolución alternativa de conflictos mediación civil mediación comercial mediación familiar mediación laboral mediación vecinal arrendador e inquilino mediador neutral acuerdos extrajudiciales Civil Mediation Council Family Mediation Council CEDR Effective Dispute Solutions acreditación de mediadores credenciales profesionales seguro de responsabilidad profesional costes de mediación Family Mediation Voucher Scheme Inglaterra y Gales
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Mediación 4.0
Neuquén
Más de la mitad de los casos logran solución por mediación y conciliación
Catamarca
Primera mediación penal juvenil con acuerdo positivo
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Actualización sobre mecanismos internacionales de protección de los Derechos Humanos
Pececitos dorados, seres sintientes con derechos
La foto tenía dueño
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS