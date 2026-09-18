Los pliegos siguen cayendo

Ingresó al Senado una nueva nómina de pliegos judiciales y la remitió a la Comisión de Acuerdos. Se trata de otra veintena de postulantes para cubrir cargos en la Justicia federal, la Justicia nacional y el Ministerio Público, en Capital Federal y en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, San Luis, Neuquén y La Rioja.

El ingreso se produjo el mismo día en que el recinto aprobó, por unanimidad y con 66 votos, tres designaciones que habían quedado trabadas durante meses.

El paquete también incorporó un grupo de conjueces para los juzgados nacionales de Primera Instancia del Trabajo, en la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, viene acelerando el envío de candidaturas para reducir las vacantes. En lo que va de la gestión, el Senado ya prestó acuerdo a cerca de 180 pliegos que habían obtenido dictamen en comisión.

La nueva lista incluye jueces de tribunales orales de la Capital Federal. Entre ellos figuran Juan Carlos Bernial, propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5; Romina Monteleone, para el N° 30; Sixto Mihura Gradín, para el N° 10; y Eduardo Aníbal Aguayo, para el N° 26.

También hay postulaciones para el interior. Luciano Cruz Savignano fue propuesto como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Nicolás. En Santa Fe aparecen Vanesa Natalia Druetta, para el Juzgado Federal de Garantías de la ciudad de Santa Fe; Mariano Javier Camblong, para el de Venado Tuerto; y Guido Yercovich, para el de Rafaela. Juan Mateo Dijou fue postulado como juez del Tribunal Federal de Juicio de Resistencia, en Chaco, y Juan Manuel Kees, para el Tribunal Federal de Juicio de Neuquén.

En el Ministerio Público, la nómina contempla a Natalia Eda Bonino como defensora pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 2; a Berenice Olmedo como defensora pública de Víctima en Córdoba; a María Julieta Ibáñez Arrieta en el mismo rol en La Rioja; y a Federico Miguel Baquioni como fiscal general de la Unidad Fiscal San Luis.

Otra parte de la tanda apunta a cámaras nacionales con sede en la Capital. Matías Sebastián Moreno Espeja fue propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IX, y Rosalía Romero, para la Sala VIII del mismo tribunal. En la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal figuran Sofía Inés Hernández Saint Jean y Camilo Jorge Almeida Pons para la Sala III, y Alejandro Jorge Nobili para la Sala II.

El paquete también incorporó un grupo de conjueces para los juzgados nacionales de Primera Instancia del Trabajo, en la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En esa lista aparecen Norma Alejandra Benitez, María Virginia Chedrese, María Victoria Consentino, Alejandro Esteban Danusi, Gabriela Andrea Donadío, María Giménez Fernández Barone, Mirna Lorena Martínez, Juan Martín Segura, Luciano Vidal Maurice, Lucas Hernán Falla, María Roxana Enríquez, Federico Pablo Agüero Urquiza, Fernando Guzmán, Silvia Rita García y Héctor David Rodríguez.