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Córdoba

Nueva calculadora de plazos vinculada al calendario de días inhábiles

(Foto de Boris Hamer)

El Poder Judicial de Córdoba incorporó la nueva calculadora de plazos, que está disponible en la sección Servicios del organismo. La misma calcula automáticamente la fecha de vencimiento de actuaciones procesales considerando el tipo de notificación, la localidad, los días inhábiles correspondientes y el cargo de hora previsto en el artículo 53 del CPCC. Además, distingue entre notificaciones electrónicas y notificaciones en papel o personales. Para las primeras, contempla además el “aviso de término” de tres días hábiles previo al inicio del plazo, conforme al Acuerdo Reglamentario 1103, Serie “A”. También incorpora un monitor visual de días inhábiles que permite visualizar la secuencia completa del cómputo y agregar jornadas inhábiles específicas que no figuren en el calendario general.

Aparecen en esta nota:
Córdoba calculadora de plazos
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