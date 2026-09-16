Goggi en la mira del Colegio Público

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) presentó una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, solicitando la convocatoria a una sesión plenaria para tratar la situación del juez Carlos Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 91.

La solicitud, firmada por la presidenta de la entidad, Alejandra García, se da luego de que la Comisión de Disciplina aprobara un dictamen sancionatorio en el marco del expediente 136/23 y elevara un proyecto de resolución al plenario del cuerpo para su consideración.

En la nota, la titular del CPACF remarcó que la cuestión reviste "gran importancia para la abogacía en su conjunto", al señalar que se trata del "ejercicio de facultades disciplinarias con relación a un magistrado que ha desconocido, de modo sistemático, la validez de la ley de honorarios profesionales".

Por tal motivo, desde el Colegio enfatizaron que resulta "imprescindible que el Plenario considere entonces el dictamen de la Comisión de Disciplina, para lo cual corresponde su convocatoria sin dilaciones".

Durante el tratamiento del expediente en la Comisión de Disciplina, el magistrado defendió el criterio adoptado en sus sentencias y planteó que se trataba de una cuestión vinculada con su función jurisdiccional.

El conflicto tiene como antecedente las resoluciones dictadas por Goggi en distintas causas en las que declaró de oficio la inconstitucionalidad de la Ley de Honorarios Profesionales (27.423). El magistrado consideró que el sistema previsto por la norma, que vincula la regulación de los honorarios con las remuneraciones de los jueces federales, resultaba “inequitativo” y decidió no aplicarlo.

La posición de Goggi fue cuestionada por el sector de los matriculados y dio lugar a la actuación del Consejo. Durante el tratamiento del expediente en la Comisión de Disciplina, el magistrado defendió el criterio adoptado en sus sentencias y planteó que se trataba de una cuestión vinculada con su función jurisdiccional.