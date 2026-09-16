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Córdoba

Avanza programa para agilizar la resolución de causas laborales

El presidente de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, junto con la responsable de la Oficina de Conciliación de la capital, Claudia Fernández, y el secretario Coordinador de la Oficina de Gestión Judicial del fuero, Martín Franco, presentaron en Río Cuarto el Proyecto Conciliación Interior, destinado a agilizar la resolución de causas laborales en dicha sede judicial. La jornada contó también con la participación del presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto, Alberto Horacio Fernández, así como la presencia de abogados y abogadas del foro local. El programa busca optimizar recursos mediante la cooperación entre distintas dependencias del fuero laboral, fortalecer las instancias de conciliación y reducir sustancialmente los tiempos de los procesos judiciales. En ese marco, la Oficina de Conciliación de Capital prestará asistencia técnica y funcional para la programación, celebración y gestión de audiencias previas a la vista de la causa. Su implementación se llevará a cabo entre el próximo 1 de octubre y el 31 de diciembre, con posibilidad de prórroga en función de los resultados obtenidos. En ese período, se prevé abordar inicialmente 463 causas, realizar al menos 30 audiencias semanales y concretar un total aproximado de 330 audiencias, tanto presenciales como virtuales.
Aparecen en esta nota:
Proyecto Conciliación Interior Córdoba causas laborales Río Cuarto
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