Tareas de reorganización y resguardo documental en Juzgado de Garantías

En el marco de las tareas de reorganización, ordenamiento y optimización de los espacios físicos del Juzgado de Garantías (ex Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1) de Paso de los Libres, se llevó a cabo durante los últimos meses un exhaustivo trabajo de revisión, clasificación y organización de su acervo documental. Esta labor cobra fundamental importancia ante el próximo traslado al nuevo edificio de Tribunales de la ciudad, procurando anticipar y ordenar el volumen documental acumulado a lo largo de los años para encarar la mudanza de manera eficiente. Las tareas desarrolladas permiten avanzar significativamente en la descompresión de las dependencias actuales, asegurando al mismo tiempo el tratamiento adecuado, la conservación y el resguardo del patrimonio documental judicial. Este avance fue concretado gracias al trabajo coordinado y al compromiso del personal del juzgado, cuya labor pone en valor la responsabilidad en el cuidado de la documentación institucional como pilar de una gestión más ordenada y eficiente al servicio de la administración de justicia.