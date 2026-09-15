15 de Septiembre de 2026
Edición 7537 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 16/09/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
15 de September de 2026
Edición 7537
Próxima Actualización: 16/09/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
En el Boletín Oficial

Sillas nuevas en la Justicia

Se oficializaron las leyes 27.821 y 27.822 que reorganizan las Cámaras Federales de Tucumán y Mar del Plata, aunque la toma de posesión de los cargos queda sujeta a la existencia de crédito presupuestario

(IA)

El Gobierno oficializó en el Boletín Oficial la Ley 27.821 y la Ley 27.822, iniciativas destinadas a reestructurar el funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, respectivamente.  

En el caso de la alzada marplatense, la Ley 27.822 dispone la creación de la "segunda Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que se identificará con el número II y que funcionará con tres Secretarías de Cámara para atender todos los asuntos judiciales propios de la competencia y jurisdicción de dicho Tribunal".

A su vez, la norma fija la creación de cargos de jueces de Cámara, secretarios, funcionarios y personal administrativo, disponiendo que el Consejo de la Magistratura remitirá las ternas al Poder Ejecutivo.

Por su parte, la Ley 27.821 apunta a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán para "optimizar la prestación del servicio de justicia", y ordena: “Organízase en dos Salas la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, las que funcionarán de manera permanente (...)".  Además, contempla la creación de un nuevo cargo de Juez de Cámara para elevar su integración total a seis miembros.

Sin embargo, establece una condición clave sobre el gasto financiero:  “La presente ley se implementará una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande (...)".

Por su parte, la Ley 27.821 apunta a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán para "optimizar la prestación del servicio de justicia", y ordena: “Organízase en dos Salas la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, las que funcionarán de manera permanente (...)".  Además, contempla la creación de un nuevo cargo de Juez de Cámara para elevar su integración total a seis miembros.

Para la etapa de transición, la norma detalla la dinámica operativa:  “Hasta tanto tome posesión del cargo el Magistrado designado (...) cada Sala estará integrada por dos Jueces de Cámara con la presidencia común de un Juez de Cámara, quien actuará indistintamente en cualquiera de ellas cuando, por discrepancia entre sus integrantes, resulte necesario alcanzar la mayoría de voluntades (...)”.  Asimismo, el tribunal tucumano cuenta con un plazo de 90 días a partir de la sanción para dictar su propio reglamento de funcionamiento y subrogancias.

Documento relacionado:
Ley 27821
Ley 27822
Aparecen en esta nota:
Boletín Oficial Ley 27.821 Ley 27.822 Cámara Federal de Mar del Plata Cámara Federal de Tucumán Consejo de la Magistratura vacantes ternas
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
"Menú libre" de ternas
Semana clave para los pliegos
Segunda ola de pliegos
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Contratada, embarazada y con protección
Corrientes concursa
La Oficina Judicial capacitó a cadetes de policías
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS