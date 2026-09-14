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Chubut

La Oficina Judicial capacitó a cadetes de policías

(Foto de Photo By: Kaboompics.com)

Funcionarios de la Oficina Judicial de Esquel brindaron una charla de capacitación a los cadetes de la Policía del Chubut que se encuentran en formación dentro del Instituto Superior de Formación Policial N° 811 de esa ciudad cordillerana. Entre los principales temas de la capacitación, se abordó el uso de la plataforma INODI desde las instituciones policiales y las medidas para comunicarse con la guardia de la Oficina Judicial, todo ello en relación a la custodia de personas privadas de la libertad en las comisarías. En ese contexto, se abordaron aspectos vinculados a las comunicaciones y actuaciones judiciales entre las comisarías y el área de Ejecución Penal; el cumplimiento de las disposiciones impartidas por los jueces; el alojamiento, traslado y puesta a disposición de las personas detenidas; la documentación e informes que deben confeccionarse; el control de las condiciones de detención, la presentación de Habeas corpus y toda otra actividad judicial que vincule a las dependencias policiales con la Oficina Judicial.

Aparecen en esta nota:
Chubut policía
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