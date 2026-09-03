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Superior Tribunal Provincial / Concursos

Concursos de primavera

La Corte de Santa Fe convocó concurso para cubrir seis cargos de médicos forenses y un psiquiatra en Reconquista. Las inscripciones se extienden desde el 7 hasta el 18 de septiembre.

(Foto de Vitaly Gariev en Pexels)

La Corte Suprema de Santa Fe llamó a concurso abierto para cubrir seis cargos de médico forense —tres con asiento en Santa Fe y tres en Rosario— y un cargo de psiquiatra en los Tribunales de Reconquista.

La inscripción se abrirá el lunes 7 de septiembre y se extenderá hasta el 18 del mismo mes, ambas fechas inclusive.

Según informó el Poder Judicial, los seis médicos forenses tendrán categoría presupuestaria de fiscal y se desempeñarán en el Cuerpo Médico de Peritos Especializados.

Los requisitos completos y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio web del Poder Judicial provincial. 

Aunque el asiento formal de tres de ellos será la capital provincial y el de los otros tres, Rosario, los profesionales seleccionados prestarán funciones en todas las sedes de la provincia donde se les asigne competencia, de acuerdo con las necesidades del servicio. El concurso es abierto, de antecedentes y oposición.

Los interesados deberán presentar el formulario oficial ante las Secretarías de Gobierno y/o Letrada de la Corte Suprema de Justicia en Santa Fe y Rosario, mencionando y acompañando los antecedentes que estimen convenientes.

En forma paralela, el Alto Cuerpo convocó a un concurso para un cargo de psiquiatra, con categoría presupuestaria de oficial de justicia, destinado a la Circunscripción Judicial N° 4, con sede en Reconquista.

El profesional se integrará al Equipo Técnico Interdisciplinario del Fuero de Familia (ETIFF) y deberá cumplir, además, toda otra tarea que el tribunal le encomiende en la materia, con una dedicación semanal mínima de 45 horas. Ese llamado es abierto, de antecedentes y, en su caso, de oposición.

Las solicitudes, redactadas por los propios postulantes, deberán presentarse en la Secretaría de Gobierno de la Corte en Santa Fe, junto con los antecedentes que consideren pertinentes.

Los requisitos completos y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio web del Poder Judicial provincial. 

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