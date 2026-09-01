170 jueces y solo 6 abogados

La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Alejandra García, advirtió que solo seis de los últimos 170 magistrados designados ejercían la profesión de abogados y reclamó que los concursos garanticen igualdad de condiciones entre quienes provienen del ejercicio profesional y quienes integran el Poder Judicial.

En el marco de la celebración del Día del Abogado y de los 40 años del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, García puso el foco en la participación de los abogados de ejercicio profesional en los concursos para acceder a la magistratura.

“Ese resultado contrasta con la ley que regula el Consejo de la Magistratura, que exige igualdad de trato entre quienes provienen del ejercicio profesional y quienes integran el Poder Judicial”, sostuvo la titular de la entidad, quien reclamó que “las abogadas y los abogados puedan concursar en condiciones de igualdad” y planteó la necesidad de que el ejercicio profesional sea considerado adecuadamente al momento de evaluar a los postulantes.

El acto también contó con la presencia de distintas autoridades judiciales y académicas. Entre ellas estuvieron la titular del Tribunal Superior de Justicia porteño, Inés Weinberg, junto con Luis Lozano; la consejera de la Magistratura nacional Jimena de la Torre; y el consejero de la Magistratura porteño Marcelo Meis.

También participaron el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Leandro Vergara; el rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Gastón O’Donnell; y el exministro de Justicia Germán Garavano. Por su parte, el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, no participó del encuentro, aunque envió un saludo a los casi 90.000 matriculados.

También reclamó avanzar en la modernización judicial. “La tecnología debe simplificar los procedimientos, facilitar el seguimiento de los trámites y reducir los tiempos de respuesta”, señaló, pero inmediatamente marcó un límite: “No puede sustituir la presencia efectiva de magistrados y funcionarios ni la atención de los tribunales”.

Concursos y Consejo de la Magistratura

García ratificó además el respaldo del Colegio a la propuesta de la Corte en materia de concursos para la selección de magistrados. Según explicó, el proyecto apunta a reducir la discrecionalidad mediante reglas más claras para las entrevistas personales, fortalecer la evaluación basada en el mérito y la idoneidad y reconocer el ejercicio profesional como un antecedente relevante.

“Queremos que nuestros representantes participen activamente en el tratamiento del proyecto, proponiendo mejoras e impulsando su aprobación”, afirmó y delineó cuáles deberían ser, a su criterio, las prioridades de los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura.

Entre ellas, mencionó la necesidad de garantizar cupos suficientes para que letrados puedan acceder a la Escuela Judicial y al Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados, con modalidades compatibles con el ejercicio profesional.

También reclamó avanzar en la modernización judicial. “La tecnología debe simplificar los procedimientos, facilitar el seguimiento de los trámites y reducir los tiempos de respuesta”, señaló, pero inmediatamente marcó un límite: “No puede sustituir la presencia efectiva de magistrados y funcionarios ni la atención de los tribunales”.

Vacantes y subrogancias

Durante su discurso, García también destacó el reclamo conjunto realizado junto con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires para que se cubrieran las vacantes existentes.

Según recordó, esas vacantes habían multiplicado las subrogancias, sobrecargado los tribunales y provocado demoras en los procesos. “Actuar en unidad nos permitió sostener una posición común y obtener respuestas: comenzaron a enviarse pliegos al Senado y se cubrieron cargos que llevaban años vacantes”, concluyó presidenta del CPACF.