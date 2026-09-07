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Cinco profesionales asumieron nuevos cargos en el Ministerio Público

(Tingey Injury Law Firm en Unsplash)

Cinco profesionales asumieron formalmente funciones en distintos cargos del Ministerio Público correspondientes a la Primera, Tercera, Cuarta y Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia, tras prestar juramento ante la Corte de Justicia.

Facundo del Valle Moreno Robles asumió como Defensor de Primera Instancia en lo Penal de Primera Nominación para la Primera Circunscripción Judicial; Lía Melina Ayala, como Fiscal de Primera Instancia en lo Penal para la Tercera Circunscripción; y Lourdes Jeanette Maturano, como Fiscal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Menores para la Quinta Circunscripción.

También prestaron juramento Nadia Romina Célez, como Fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo, Minas, Menores y Familia de Segunda Nominación, y Victoria del Carmen Villanueva, como Defensora General de Primera Instancia para la Cuarta Circunscripción Judicial.

El acto se realizó en el Salón San Martín de la Corte de Justicia.

Aparecen en esta nota:
Corte de Justicia Ministerio Público juramento fiscales defensores circunscripciones judiciales designaciones judiciales
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