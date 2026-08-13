Se completa la Corte de Santa Fe

El Poder Ejecutivo de Santa Fe formalizó mediante el decreto N° 1632 la designación de Diego Luis Maciel como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, a partir del 1° de septiembre de 2026.

La medida coincide con la salida de Eduardo Spuler, cuya renuncia ya había sido aceptada, y permite que el tribunal superior fije la fecha de jura del nuevo integrante.

Diego Luis Maciel nació en Esperanza en 1976. Se recibió de abogado en 2003 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y se especializó en derecho civil y comercial.

Maciel obtuvo el acuerdo de la Asamblea Legislativa el 26 de febrero pasado, en el mismo trámite en el que también recibieron aval Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini. Sin embargo, el Ejecutivo demoró la convalidación de los tres pliegos porque todavía no se habían concretado las vacantes generadas por las renuncias de Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco.

Spuler había presentado su renuncia con efecto a partir del 1° de septiembre y la fecha fue aceptada por el Poder Ejecutivo el 3 de diciembre último.

Los nombramientos de Alurralde y Genghini continúan pendientes. Gutiérrez y Falistocco anunciaron periodísticamente que presentarán sus renuncias en noviembre.

En la Casa Gris sostienen que ambos ministros dieron señales en ese sentido, por lo que el resto de los cambios en el tribunal superior se produciría en diciembre.

Diego Luis Maciel nació en Esperanza en 1976. Se recibió de abogado en 2003 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y se especializó en derecho civil y comercial.

Estuvo afiliado a la Unión Cívica Radical, de la que fue dirigente en su ciudad natal, y ocupó cargos técnicos en el Senado provincial hasta llegar a la Secretaría Administrativa, función que también desempeñó durante la reciente Convención Reformadora.

La designación de Maciel completa el primer paso de una renovación que el Ejecutivo había dejado en suspenso hasta concretar las vacantes.

Con la salida de Spuler ya formalizada y los retiros de Gutiérrez y Falistocco proyectados para los próximos meses, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se prepara para incorporar al menos tres nuevos ministros antes de fin de año,