Adiós a la oblea judicial

La Justicia santafesina dará otro paso en la eliminación del papel. La Corte Suprema provincial dispuso que, a partir del próximo 18 de agosto, quedará sin efecto el uso de la oblea de seguridad en todos los oficios judiciales enviados al Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

La decisión fue adoptada en el Acuerdo del 3 de agosto, Acta N° 28, punto 16, a partir de una propuesta realizada por la propia entidad bancaria para sustituir el mecanismo físico de autenticación por documentos y comunicaciones con firma digital.

Las obleas de seguridad habían sido incorporadas en 2011 para los oficios que dispusieran órdenes de pago o transferencias de fondos dirigidos al banco. Su finalidad era brindar mayor seguridad a la operatoria y certificar la autenticidad de las comunicaciones remitidas por los órganos judiciales.

El sistema comenzó a funcionar en diciembre de ese año, pero con el paso del tiempo convivió con distintos mecanismos de digitalización.

En 2018, la Corte incorporó el aplicativo “Santa Fe Judiciales”, desarrollado por el Nuevo Banco de Santa Fe, que permitió que las autoridades judiciales ordenaran electrónicamente pagos y transferencias de fondos depositados en cuentas judiciales, sin necesidad de utilizar soporte papel. Inicialmente fue aplicado en juzgados de Rafaela y posteriormente se extendió a otros órganos jurisdiccionales.

El Máximo Tribunal provincial señaló que la firma digital otorga a los oficios “plena validez jurídica, seguridad e integridad”, por lo que entendió que ya no resulta necesario mantener un mecanismo adicional de autenticación.



La pandemia aceleró el proceso. Durante 2020 se habilitó una nueva modalidad para la comunicación entre juzgados y tribunales y la entidad bancaria, mediante el envío de oficios a casillas de correo electrónico oficiales con firma digital del funcionario responsable.

La experiencia, según destacó la Corte santafesina, tuvo un desempeño satisfactorio y en 2023 se incorporaron otras 27 jurisdicciones al sistema de envío de oficios digitales. Ese recorrido terminó ahora con la eliminación definitiva de la oblea.

El Máximo Tribunal provincial señaló que la firma digital otorga a los oficios “plena validez jurídica, seguridad e integridad”, por lo que entendió que ya no resulta necesario mantener un mecanismo adicional de autenticación.

También tuvo en cuenta que actualmente todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial santafesino cuentan con correos electrónicos oficiales y que sus funcionarios disponen de firma digital, circunstancia que permite sustituir de manera integral los oficios en papel.

Con el nuevo procedimiento, los documentos dirigidos al Nuevo Banco de Santa Fe podrán contener la firma digital de la autoridad competente incorporada al propio oficio o, alternativamente, ser enviados mediante un correo electrónico firmado digitalmente. En ambos casos deberán remitirse a las casillas oficiales informadas por la entidad bancaria.

De este modo, desde el 18 de agosto los juzgados y tribunales deberán prescindir tanto del soporte papel como de las obleas que durante casi quince años funcionaron como mecanismo de certificación para este tipo de operaciones.

La resolución fue suscripta por los integrantes de la Corte Suprema santafesina Rafael Francisco Gutiérrez, Jorge Camilo Baclini, Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler, Rubén Luis Weder y Margarita Elsa Zabalza.