A registrar la justicia de paz

El Poder Judicial de Tucumán, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS) y la Junta Federal de Justicia de Paz impulsan un libro federal que, por primera vez, reunirá la historia, el marco normativo y la praxis de los juzgados de paz de las 24 jurisdicciones.

La obra, titulada “Acortando distancias, acercando Justicia”, ya cerró la recepción de trabajos y se encuentra en etapa de edición y evaluación final.

La convocatoria a jueces, juezas, funcionarios, inspectores y coordinadores de todo el país se abrió en agosto de 2025 y cerró el 31 de julio de 2026. Se pidieron artículos doctrinarios, fallos, reseñas históricas y análisis prácticos referidos de manera exclusiva a la Justicia de Paz de cada provincia.

El proyecto nació en las VII Jornadas Nacionales y V Jornadas Internacionales de Justicia de Paz y Faltas, celebradas en Tucumán el 26 y 27 de septiembre de 2024.

Ese encuentro, organizado por la Corte tucumana junto con JUFEJUS y la Junta Federal de Justicia de Paz, reunió a unos 250 magistrados de distintas provincias y de Paraguay, México, Guatemala y República Dominicana, bajo el mismo lema que hoy da nombre al volumen.

La convocatoria a jueces, juezas, funcionarios, inspectores y coordinadores de todo el país se abrió en agosto de 2025 y cerró el 31 de julio de 2026. Se pidieron artículos doctrinarios, fallos, reseñas históricas y análisis prácticos referidos de manera exclusiva a la Justicia de Paz de cada provincia.

El equipo de apoyo del Poder Judicial de Tucumán elaboró el marco normativo base. La publicación está prevista en papel y en formato digital, este último permitirá actualizar la legislación de manera permanente.

El libro se organizará en dos grandes bloques.

El primero estará dedicado a la historia y la evolución del fuero en la Argentina. El segundo incluirá un capítulo por provincia, con un mapa geolocalizado de los juzgados, el régimen vigente y textos elaborados por referentes locales.

La Comisión de Estudio e Investigación está integrada por la presidenta de JUFEJUS, Emilia María Valle (ministra del Superior Tribunal de Chaco); Fernando Augusto Niz, titular de la Comisión de Acceso a Justicia de JUFEJUS y vocal del Superior Tribunal de Corrientes; Eleonora Rodríguez Campos, vocal de la Corte Suprema de Tucumán; y Horacio Alucín, ministro del Superior Tribunal de Formosa.

La coordinación recae en Matías C. Ferullo (Tucumán), María Luisa Aróstegui y Mirta Allende (Corrientes), Marcelo Paolisso (Formosa) y Sandra Kuc (Chaco).

En el país, la Justicia de Paz es la instancia más cercana para buena parte de la población del interior: atiende conflictos de menor cuantía, faltas, alimentos, medidas urgentes y, en varias provincias, violencia familiar.

Su organización no es uniforme: cada jurisdicción define competencias, si el juez es lego o letrado y el alcance territorial. Esa heterogeneidad explica, en parte, la ausencia hasta ahora de un compendio nacional comparable.