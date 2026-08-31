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Aranceles simplificados

El gobierno recortó un 40% los cánones del Registro Automotor y le puso techo a los encargados seccionales. Los detalles de la medida publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

(Foto de Hanna Pad)

El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó este lunes la Resolución 412/2026, mediante la cual reestructura y simplifica el régimen de aranceles aplicable a los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor. La norma lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques.

La medida reduce en un 40% la cantidad de cánones vigentes, agrupa los trámites en categorías cerradas y fija nuevas reglas —con un tope de 40 millones de pesos— para liquidar los emolumentos de los encargados seccionales.

El valor de los trámites pasará a expresarse a través del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), unidad creada en julio por la Resolución 308/2026 y atada a media Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), con actualización cuatrimestral según la cotización del Banco Central.

La norma, publicada en el Boletín Oficial con fecha de firma del 27 de agosto, sustituye los Anexos I a V de la Resolución 314/2002, que hasta ahora ordenaba los cobros del sistema registral.

El propio texto explica que la reclasificación “permite racionalizar y simplificar la estructura arancelaria” al concentrar cánones que estaban dispersos. Los Anexos I, II y III quedan organizados en ocho categorías; el Anexo IV, en seis; y el Anexo V, en cuatro. También se suprimieron los incisos del arancel por envío de legajo.

La medida no equivale, por sí sola, a un recorte lineal del 40% en el precio que paga el usuario por cada gestión. Lo que cae es el número de conceptos tarifarios.

El valor de los trámites pasará a expresarse a través del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), unidad creada en julio por la Resolución 308/2026 y atada a media Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), con actualización cuatrimestral según la cotización del Banco Central.

El cambio se encuadra en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado por la Resolución 306/2026.

Ese programa busca pasar de un esquema basado en papel, presencialidad y una red extensa de seccionales a un modelo más concentrado, con trámites digitales, menos categorías y una estructura de costos más transparente para quien transfiere, inscribe o consulta un vehículo en el país.

La resolución también reescribe el artículo 3° de la Resolución 1981/2012, que rige cómo se calculan los ingresos de los Encargados de Registros Seccionales.

Del total recaudado en el mes se descuenta el equivalente a tres MRPA por cada certificación de firma de persona física o validación remota, el 100% de determinados aranceles específicos y el costo de los elementos registrales utilizados.

Sobre el remanente, el encargado percibe el 100% hasta 16 millones de pesos. Por encima de ese piso, suma el 25% del excedente, con un techo absoluto de 40 millones. El resto se destina a las arcas del Ministerio de Justicia. 

Aparecen en esta nota:
Registro del Automotor aranceles gobierno Juan Bautista Mahiques Boletín Oficial registros seccionales
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