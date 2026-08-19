Concursos y legajos digitalizados

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes avanza con el desarrollo de una herramienta digital que permitirá a los ciudadanos crear un perfil con su documentación y utilizarlo en distintos procesos de inscripción, con el objetivo de centralizar legajos, simplificar trámites y reducir el uso de papel.

La iniciativa fue evaluada en una reunión de trabajo encabezada por el presidente del máximo tribunal provincial junto a profesionales de la Dirección de Informática, la Dirección de Concursos y secretarios del Consejo de la Magistratura.

La herramienta busca evitar que los postulantes deban presentar nuevamente los mismos antecedentes cada vez que se inscriban en un nuevo proceso. Se proyecta como parte de un sistema más amplio de perfil ciudadano, un espacio digital en el que cada persona podrá cargar y mantener actualizados sus datos personales, documentación y antecedentes académicos y laborales.

El eje de la reunión fue el diseño de una plataforma destinada a centralizar los legajos y la documentación de quienes participan en concursos del Poder Judicial.

La herramienta busca evitar que los postulantes deban presentar nuevamente los mismos antecedentes cada vez que se inscriban en un nuevo proceso. Se proyecta como parte de un sistema más amplio de perfil ciudadano, un espacio digital en el que cada persona podrá cargar y mantener actualizados sus datos personales, documentación y antecedentes académicos y laborales.

Una vez conformado el legajo digital, la información quedará almacenada en un repositorio y podrá reutilizarse para futuras inscripciones y trámites ante organismos del Poder Judicial, incorporando o actualizando únicamente la documentación adicional que resulte necesaria.

Tanto las áreas responsables de gestionar los procesos como el propio interesado podrán acceder a la información correspondiente, lo que facilitará el seguimiento y reducirá la reiteración de gestiones.

Durante el encuentro se presentó un prototipo desarrollado por la Dirección de Informática, a partir del cual se continuará trabajando en las funcionalidades específicas que requieren las áreas intervinientes.

Se destacó que el objetivo es “despapelizar todo el procedimiento” y evitar que los postulantes deban presentar “papelito por papelito” en cada convocatoria.

La propuesta se enmarca en el proceso de modernización y transformación digital del Poder Judicial de Corrientes.

Forma parte de uno de los principales objetivos institucionales: poner a disposición de los ciudadanos un portal único de acceso a la justicia que optimice los procedimientos internos, facilite el acceso a los servicios judiciales y reduzca progresivamente el uso de documentación en papel mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.