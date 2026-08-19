El derecho a la imagen de los deportistas en la era de las redes sociales

Esta expansión ha convertido la identidad pública del atleta en un activo económico de gran valor. Un vídeo de pocos segundos puede alcanzar a millones de personas, generar ingresos publicitarios y ser reutilizado fuera del contexto para el que fue grabado. Al mismo tiempo, las herramientas de edición y la inteligencia artificial permiten modificar imágenes o crear contenidos aparentemente auténticos sin participación del protagonista.

El debate ya no consiste únicamente en determinar quién puede publicar una fotografía. También exige establecer quién controla los usos comerciales, durante cuánto tiempo se mantiene una autorización, qué sucede con los contenidos generados por usuarios y cómo se protege al deportista cuando una publicación afecta a su reputación.

La imagen deportiva se ha convertido en un activo comercial

El derecho a la imagen permite a una persona controlar, dentro de los límites establecidos por cada jurisdicción, la captación, reproducción y explotación de sus rasgos identificables. En el deporte profesional, este derecho adquiere una dimensión económica porque la identidad del atleta puede atraer audiencias, vender productos y transferir prestigio a una marca.

El ecosistema comercial que rodea las competiciones es especialmente amplio. Las retransmisiones, los patrocinios y el contenido digital conviven con mercados como los videojuegos, las estadísticas y las Dota 2 apuestas, lo que demuestra que la atención deportiva puede monetizarse a través de actividades muy diferentes. La presencia de un deportista dentro de ese entorno no implica, sin embargo, que cualquier empresa pueda utilizar su imagen para sugerir una relación comercial inexistente.

Es necesario distinguir entre informar sobre una figura pública y explotar comercialmente su identidad. Un medio puede publicar una fotografía vinculada a una noticia deportiva cuando existe interés informativo, pero una empresa no debería convertir esa misma imagen en un anuncio sin contar con la base jurídica o autorización correspondiente.

En una noticia sobre una competición, la finalidad principal es informativa. La necesidad de autorización dependerá del contexto concreto y de la legislación aplicable. El principal riesgo aparece cuando el material se utiliza fuera de ese contexto informativo.

En la publicidad de una marca, la finalidad es claramente comercial y, por lo general, se requiere autorización. Uno de los principales riesgos es generar la apariencia de que existe un patrocinio, aval o vínculo comercial que en realidad no existe.

Cuando se trata de una publicación oficial del club, el uso suele tener una finalidad institucional o promocional y se encuentra regulado por los contratos correspondientes. El riesgo surge cuando la utilización excede el alcance de los derechos que fueron efectivamente cedidos.

En el caso del contenido creado por un aficionado, la finalidad suele ser expresiva o personal. La necesidad de autorización dependerá del alcance de la publicación y del uso que se haga del contenido. Un problema frecuente puede aparecer si posteriormente ese contenido comienza a monetizarse o adquiere una finalidad comercial.

En un videojuego o producto digital, la finalidad es comercial y normalmente se requiere contar con las autorizaciones correspondientes. El principal riesgo reside en la falta de claridad acerca del alcance de las licencias o de los derechos efectivamente adquiridos.

Por último, los memes y las parodias suelen tener una finalidad expresiva o satírica. La necesidad de autorización depende especialmente del contexto en el que se utilicen. Entre los riesgos más habituales se encuentran un eventual daño reputacional y, particularmente, que el contenido termine siendo utilizado con fines publicitarios o comerciales.

La frontera se vuelve más compleja cuando una publicación aparentemente informativa incorpora enlaces comerciales, promociones o productos. En estos casos, el contexto completo resulta más importante que la apariencia aislada de la imagen.

Redes sociales: difusión inmediata y control limitado

Las redes sociales han dado a los atletas una capacidad inédita para construir su propia narrativa. Pueden hablar directamente con sus seguidores, anunciar acuerdos, responder a polémicas y publicar aspectos de su vida que antes dependían de periodistas o departamentos de comunicación.

Esa autonomía también aumenta la exposición. Una fotografía publicada en una cuenta personal puede ser descargada, editada y redistribuida en cuestión de minutos. Dentro del mismo flujo digital aparecen aplicaciones deportivas, promociones y búsquedas como MelBet aplicación, creando un entorno en el que contenido editorial, conversación social y publicidad pueden resultar difíciles de separar para el usuario.

Aceptar las condiciones de una plataforma no significa necesariamente renunciar a todos los derechos sobre el contenido. Sin embargo, esas condiciones suelen conceder determinadas licencias para alojar, reproducir y distribuir las publicaciones dentro del servicio. El problema surge cuando terceros interpretan la disponibilidad pública como permiso para cualquier reutilización.

Entre los conflictos más frecuentes se encuentran:

Fotografías tomadas de perfiles personales y utilizadas en campañas comerciales.

Videos de entrenamientos reutilizados sin respetar al creador original.

Publicaciones patrocinadas compartidas sin las advertencias publicitarias necesarias.

Cuentas falsas que imitan la identidad del atleta.

Contenidos antiguos recuperados para alterar su significado.

Imágenes de familiares o menores difundidas fuera de su contexto inicial.

Los distintos actores que intervienen en la explotación de la imagen deportiva tienen intereses y capacidades de control diferentes. Para el deportista, la prioridad está en proteger su reputación y los ingresos vinculados con su identidad, mediante los derechos personales y las herramientas contractuales de las que dispone. Uno de los principales riesgos es que una imagen sea reutilizada fuera de su contexto original.

El club o la federación, por su parte, utiliza la imagen de los atletas fundamentalmente con fines de promoción institucional. Su capacidad de hacerlo depende de los derechos previstos en los contratos, y los conflictos aparecen cuando ese uso excede lo efectivamente autorizado. Los patrocinadores buscan asociar comercialmente su marca con el deportista, pero las licencias suelen estar limitadas y pueden entrar en tensión con acuerdos de exclusividad celebrados con otras empresas.

Las plataformas sociales cumplen principalmente una función de distribución de contenidos y se rigen por sus propias normas y licencias de servicio. Uno de los problemas habituales es la lentitud o inconsistencia con la que pueden responder frente a pedidos de retirada.

Finalmente, los aficionados y creadores de contenido persiguen objetivos expresivos y de audiencia, aunque esa libertad encuentra límites en los derechos de terceros, especialmente cuando el contenido comienza a monetizarse.

La gestión eficaz exige documentar autorizaciones, vigilar usos relevantes y reaccionar con proporcionalidad. No toda publicación informal representa una amenaza, pero una campaña pagada o una suplantación de identidad sí puede requerir una respuesta rápida.

Clubes, selecciones y patrocinadores comparten derechos distintos

Un deportista profesional mantiene derechos sobre su identidad, pero los contratos pueden ceder determinadas facultades al club, la liga, la federación o los patrocinadores. Estas cesiones no deberían interpretarse como autorizaciones ilimitadas. Su alcance depende del territorio, la duración, los medios permitidos y la finalidad establecida.

El club puede necesitar la imagen de sus jugadores para promocionar partidos, vender entradas y desarrollar campañas institucionales. La competición, por su parte, puede utilizar fotografías colectivas y fragmentos audiovisuales para comercializar sus derechos. Al mismo tiempo, el atleta puede firmar contratos individuales con marcas de ropa, alimentación o tecnología.

Los conflictos aparecen cuando esas relaciones se superponen. Un patrocinador del club puede competir con la marca personal de un jugador, o una campaña colectiva puede destacar de manera desproporcionada a una sola estrella. Para evitarlo, los contratos deben definir:

Qué elementos de la identidad pueden utilizarse. En qué canales y territorios se autoriza el uso. Si la explotación será individual o colectiva. Qué categorías comerciales quedan excluidas. Cuánto tiempo puede conservarse el contenido. Cómo se aprueban campañas especialmente sensibles.

En cuanto a las distintas modalidades de explotación de la imagen, también varían tanto los titulares de los derechos como los problemas que pueden presentarse. La imagen individual suele estar gestionada por el propio deportista o por su representante y puede utilizarse, por ejemplo, en campañas personales. Allí, uno de los aspectos centrales es la exclusividad comercial y su compatibilidad con otros acuerdos.

La imagen colectiva, en cambio, puede ser administrada por clubes, ligas o sindicatos y utilizarse para promocionar una plantilla o una competición. El conflicto aparece cuando una campaña supuestamente colectiva otorga un protagonismo desproporcionado a un jugador determinado.

Los derechos audiovisuales suelen corresponder al organizador de la competición o a quien haya recibido autorización para explotarlos. Permiten, entre otras cosas, la retransmisión de los partidos, pero no necesariamente habilitan cualquier reutilización posterior del material fuera del contexto del evento.

El contenido personal publicado por el propio deportista o por otros creadores plantea cuestiones diferentes, porque su circulación queda condicionada tanto por los derechos de quien lo produjo como por las licencias concedidas a las plataformas. Finalmente, el material histórico, utilizado en documentales, archivos o recopilaciones, puede involucrar a varios titulares y obliga a determinar qué derechos continúan vigentes y durante cuánto tiempo.

La profesionalización de esta área ha dado más importancia a abogados, representantes, sindicatos y especialistas en propiedad intelectual. El valor de un contrato no reside únicamente en la remuneración, sino también en la precisión de sus límites.

Los contenidos de aficionados plantean una zona intermedia

Los seguidores producen una enorme cantidad de contenido: fotografías desde las gradas, recopilaciones de jugadas, vídeos de reacciones, análisis y memes. Esta creatividad amplía el alcance de las competiciones y puede fortalecer la relación entre atletas y comunidades.

No obstante, el hecho de que un contenido sea creado por un aficionado no elimina automáticamente los derechos de imagen, autor o retransmisión. Una publicación pequeña y no comercial suele presentar un nivel de riesgo diferente al de un canal que genera ingresos utilizando sistemáticamente la identidad de varios jugadores.

La evaluación debería considerar:

Si existe una finalidad informativa, crítica, humorística o comercial.

Si el contenido induce a pensar que hay una colaboración oficial.

Si se utilizan imágenes obtenidas legítimamente.

Si la edición resulta engañosa o perjudicial.

Si aparecen menores, familiares o información privada.

Si el creador recibe ingresos directos por la publicación.

Las organizaciones deportivas necesitan evitar respuestas excesivas que enfríen la participación de los aficionados. Al mismo tiempo, deben actuar contra las falsificaciones, la venta de productos no autorizados y las campañas que simulan contar con el respaldo de un deportista.

La inteligencia artificial aumenta el riesgo de suplantación

Las herramientas generativas pueden reproducir rostros y voces con un nivel de realismo creciente. Esto permite crear anuncios falsos, entrevistas inexistentes o vídeos en los que un atleta parece recomendar un producto que nunca ha utilizado.

Los deepfakes deportivos no solo afectan a las celebridades más conocidas. Un jugador con una audiencia regional puede ser utilizado en promociones dirigidas a un mercado concreto, donde la falsificación tiene menos posibilidades de ser detectada rápidamente. La velocidad de distribución puede causar daño antes de que la plataforma revise una denuncia.

La protección requiere combinar medidas jurídicas y técnicas:

Sistemas de monitorización de menciones e imágenes.

Canales rápidos de denuncia ante plataformas.

Marcas de autenticidad para contenidos oficiales.

Archivo de contratos y campañas autorizadas.

Protocolos de respuesta ante suplantaciones.

Educación digital para atletas y equipos de comunicación.

También surge una cuestión contractual: si una empresa dispone de fotografías y grabaciones obtenidas durante un patrocinio, ¿puede utilizarlas posteriormente para entrenar un modelo o generar nuevas versiones? Los acuerdos modernos necesitan responder expresamente a esta pregunta en lugar de depender de cláusulas redactadas antes de la expansión de la inteligencia artificial.

La reputación exige una estrategia preventiva

Proteger la imagen no significa impedir que se hable del deportista. El objetivo es conservar un equilibrio entre interés público, libertad de expresión, actividad informativa y control de la explotación comercial.

Una estrategia preventiva comienza con contratos claros y continúa con una gestión coherente de redes sociales. El deportista debe saber qué contenido pertenece a una campaña, qué publicaciones requieren identificación publicitaria y qué información personal conviene mantener fuera del espacio público.

La reacción ante una infracción también debe adaptarse a su gravedad. Una solicitud informal puede resolver una publicación accidental, mientras que una campaña fraudulenta puede exigir retirada inmediata, conservación de pruebas y acciones legales. Responder del mismo modo a todos los casos consume recursos y puede provocar una crisis comunicativa mayor que el uso original.

La era de las redes sociales ha incrementado el valor de la imagen deportiva, pero también ha fragmentado su control. Cada publicación puede cruzar fronteras, plataformas y contextos comerciales en pocos minutos.

En los próximos años, los contratos incorporarán cláusulas más precisas sobre inteligencia artificial, voz sintética, avatares y reutilización de archivos. Las plataformas también tendrán que mejorar la verificación de identidad y los mecanismos de retirada de contenidos fraudulentos.

El desafío será proteger al atleta sin cerrar el espacio de conversación que hace valioso al deporte. La imagen de un deportista es un activo comercial, pero también forma parte de una identidad personal y de una relación cultural con el público. Cualquier modelo sostenible tendrá que respetar ambas dimensiones.