La Justicia habla qom, moqoit y wichí

Acercar la Justicia a la gente también puede significar traducir sus palabras. El Poder Judicial del Chaco desarrolló una plataforma digital que reúne distintas herramientas destinadas a reducir las barreras lingüísticas, culturales y geográficas que enfrentan los integrantes de pueblos originarios al vincularse con el sistema judicial.

La iniciativa se denomina JUS LDAXAC y fue diseñada para fortalecer el acceso a Justicia de las comunidades indígenas de la provincia. Entre sus recursos se destaca un glosario que reúne términos habitualmente utilizados en los procesos judiciales y los traduce al qom, moqoit y wichí, las tres lenguas indígenas reconocidas en Chaco.

La plataforma no está dirigida únicamente a quienes necesitan recurrir a los tribunales. También busca ofrecer herramientas a magistrados, funcionarios, empleados y profesionales que deban intervenir en causas en las que participen integrantes de comunidades originarias.

Otro de sus apartados permite identificar puntos de acceso a Justicia mediante geolocalización y ubicar dependencias judiciales en el territorio. A ello se suma información vinculada con peritos traductores e intérpretes de lenguas indígenas, una figura que el Poder Judicial chaqueño viene incorporando como mecanismo para garantizar una comunicación efectiva durante los procesos.

La propuesta fue impulsada por el Laboratorio de Innovación y la Coordinación Indígena del Poder Judicial del Chaco y resultó ganadora del Concurso de Innovación Judicial organizado por JusLab junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El sitio reúne además normativa relacionada con los derechos de los pueblos indígenas, materiales de capacitación y recursos audiovisuales, junto con un calendario de las actividades territoriales desarrolladas por la Coordinación Indígena y la Secretaría Itinerante.

La propuesta fue impulsada por el Laboratorio de Innovación y la Coordinación Indígena del Poder Judicial del Chaco y resultó ganadora del Concurso de Innovación Judicial organizado por JusLab junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La plataforma ya se encuentra disponible en línea, aunque su presentación oficial se realizará el próximo 21 de agosto, a las 10, en el marco del Segundo Encuentro de Agentes y Peritos Indígenas. La actividad será virtual y estará destinada a personas interesadas de todo el país.

Durante el encuentro se expondrán las características, objetivos y funcionalidades del sistema y su posible impacto en el acceso efectivo a Justicia de las comunidades indígenas. La convocatoria comenzó a ser difundida también por otros poderes judiciales, entre ellos los de Jujuy y Formosa.

La utilización de intérpretes y la disponibilidad de información jurídica en las lenguas de las comunidades adquieren especial relevancia en un ámbito en el que la comprensión de una palabra, una resolución o una indicación procesal puede condicionar el ejercicio efectivo de un derecho.

Con esa lógica, JUS LDAXAC busca concentrar en un mismo espacio digital información que hasta ahora podía encontrarse dispersa y sumar herramientas destinadas tanto a las comunidades como a los propios operadores judiciales.