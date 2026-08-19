Convocan a familias de Río Negro y Neuquén para adoptar a tres hermanos de 6, 8 y 9 años

La Unidad Procesal N° 5 del fuero de familia de Cipolletti, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca a familias que deseen adoptar a tres hermanos; dos nenes y una nena, de 6, 8 y 9 años. Esta convocatoria permanecerá abierta por 30 días y está dirigida a personas que residan en las Provincias de Río Negro y Neuquén y cuenten con deseos de ahijarlos desde el amor y la paciencia, mostrando disponibilidad y flexibilidad para contenerlos y acompañarlos en su crecimiento. Quienes tengan interés deben completar el formulario de inscripción en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOySbkCpdCgM8sXgdTBDLpdJHescLOLgmmlDvkKAxA13pwDQ/viewform

Para cualquier consulta referida a esta Convocatoria Pública, comunicarse al teléfono (0299) 5493799 o vía mail al adopcionesupf5@gmail.com