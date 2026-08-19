19 de Agosto de 2026
Edición 7518 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 20/08/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
19 de August de 2026
Edición 7518
Próxima Actualización: 20/08/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto

Convocan a familias de Río Negro y Neuquén para adoptar a tres hermanos de 6, 8 y 9 años

(Foto de David Brown)

La Unidad Procesal N° 5 del fuero de familia de Cipolletti, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca a familias que deseen adoptar a tres hermanos; dos nenes y una nena, de 6, 8 y 9 años. Esta convocatoria permanecerá abierta por 30 días y está dirigida a personas que residan en las Provincias de Río Negro y Neuquén y cuenten con deseos de ahijarlos desde el amor y la paciencia, mostrando disponibilidad y flexibilidad para contenerlos y acompañarlos en su crecimiento. Quienes tengan interés deben completar el formulario de inscripción en:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOySbkCpdCgM8sXgdTBDLpdJHescLOLgmmlDvkKAxA13pwDQ/viewform

Para cualquier consulta referida a esta Convocatoria Pública, comunicarse al teléfono (0299) 5493799 o vía mail al adopcionesupf5@gmail.com 

Aparecen en esta nota:
adopción Río Negro Neuquén
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
El derecho a la imagen de los deportistas en la era de las redes sociales
Nuevo juez de Paz
San Luis quiere una reforma con foco en la Justicia
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS