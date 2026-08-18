19 de Agosto de 2026
Edición 7518 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 20/08/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
19 de August de 2026
Edición 7518
Próxima Actualización: 20/08/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Civil / Salud

Donde está, se queda

Un afiliado con discapacidad podrá continuar internado en el establecimiento donde ya recibía atención. La Justicia ordenó a la prepaga cubrir la prestación tras valorar su avanzada edad, su cuadro neurológico y la necesidad de evitar un traslado.

(Foto de Jsme MILA en Pexels)

La Sala III de la Cámara Federal de La Plata ordenó a OSDE brindar cobertura para la internación de una persona mayor con discapacidad en un establecimiento donde ya se encontraba alojada y recibía atención y asistencia permanente.

El caso llegó a la Alzada a raíz de las apelaciones presentadas tanto por la familia del afiliado como por OSDE contra la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia 3 de Lomas de Zamora. La causa se inició cuando la representante del hombre promovió una acción de amparo para obtener la cobertura integral de su internación en el Hogar “Doña Sara”, donde se encontraba alojado, además de prestaciones de kinesiología y fonoaudiología indicadas por su médica tratante.

Según surge del expediente, el hombre contaba con certificado de discapacidad y requería supervisión y asistencia permanente durante las 24 horas. Su médica especialista en neurología había indicado inicialmente internación domiciliaria y, posteriormente, aconsejado su ingreso a una institución geriátrica.

Los camaristas Carlos Alberto Vallefín y Emilio Santiago Faggi, con la adhesión del juez Roberto Agustín Lemos Arias, consideraron especialmente las características del caso, ya que el hombre presenta un cuadro de demencia por Cuerpos de Lewy (Parkinsonismo atípico), con desorientación temporal y espacial, bradicinesia, rigidez, temblores y dificultades para movilizarse. Además, necesita asistencia para realizar las actividades de la vida diaria.

“En este contexto, debe tenerse en cuenta la avanzada edad de la amparista y la gravedad de su estado de salud, en cuanto a que padece demencia por Cuerpos de Lewy (Parkinsonismo atípico) de varios años de evolución, por la cual se encuentra desorientado en tiempo y espacio; presenta: bradicinesia moderada a severa generalizada, imposibilidad de levantarse y caminar sin ayuda, rigidez moderada generalizada, temblor en manos y mentón y requiere asistencia para realizar todas las actividades de la vida diaria, circunstancias que podrían desaconsejar un traslado a otra institución y evidencian que la elección del hogar no aparece como caprichosa o antojadiza, sino que se basa en la necesidad de atención personalizada que requiere el padre de la amparista”.

Sin embargo, la Cámara consideró que, en las circunstancias del caso, ni la elección de un establecimiento fuera de cartilla ni la falta de inscripción ante la ANDIS impedían reconocer la cobertura. Se tuvo especialmente en cuenta la habilitación sanitaria local del establecimiento.

Uno de los principales argumentos de OSDE había sido que no estaba obligada a cubrir una institución que se encontraba fuera de su cartilla. La empresa sostuvo además que la internación geriátrica tenía carácter social y que los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad no resultaban vinculantes.

Sin embargo, la Cámara consideró que, en las circunstancias del caso, ni la elección de un establecimiento fuera de cartilla ni la falta de inscripción ante la ANDIS impedían reconocer la cobertura. Se tuvo especialmente en cuenta la habilitación sanitaria local del establecimiento.

La cobertura deberá calcularse conforme a los valores del módulo “Hogar Permanente Categoría A con Centro de Día”, más un 35 % por dependencia, previstos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

Documento relacionado:
L., N. O. c/OSDE s/AMPARO LEY 16.986
Aparecen en esta nota:
Cámara Federal de La Plata cobertura médica internación discapacidad persona mayor medicina prepaga certificado de discapacidad Carlos Vallefín Emilio Faggi Roberto Lemos Arias
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Cobertura geriátrica
Alzheimer no espera
Medicina Prepaga
Geriátrico cubierto
Internación en casa
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Semana clave para los pliegos
Pelea y destitución
Los tratos crueles se condenan
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS